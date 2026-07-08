Karla Navas supera con éxito una cirugía y apunta a su regreso

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La gimnasta panameña Karla Navas confirmó este martes que fue operada con éxito del menisco de una de sus rodillas, una intervención que marca el inicio de su proceso de recuperación con la mirada puesta en el ciclo olímpico rumbo a Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Todo salió mejor de lo esperado. Gracias por cada mensaje, cada oración y cada muestra de cariño. Ahora toca sanar, trabajar y regresar”, escribió la atleta de 21 años en sus redes sociales, donde compartió imágenes desde el hospital tras el procedimiento quirúrgico.

Navas también expresó su agradecimiento al cirujano Luis Fernando Fuentes y a la anestesióloga Jania Moscoso por el trabajo realizado durante la operación.

“Quiero agradecer al doctor Luis Fernando Fuentes y a la anestesióloga Jania Moscoso por su profesionalismo, y por hacerme sentir segura y en las mejores manos durante todo el proceso. Estoy muy agradecida por el gran trabajo que realizaron”, señaló.

La panameña también destacó el respaldo recibido por parte de la Federación Panameña de Gimnasia, así como de su familia y de su entorno deportivo durante este difícil momento.

“Gracias a toda mi familia y mi familia de la gimnasia por estar presente y apoyarme en este proceso”, añadió la deportista, quien acompañó su publicación con un mensaje de optimismo: “Prontito”.

Además del apoyo de sus familiares, Navas estuvo acompañada por su entrenador, Carlos Gil, quien ha dirigido buena parte de su carrera deportiva y continuará al frente de su proceso de rehabilitación.

La lesión obligará a la especialista en salto a perderse varias competencias importantes del calendario internacional, entre ellas las pruebas de gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una de las principales citas del ciclo olímpico para los atletas de la región.

Pese a ello, la recuperación está enfocada en que pueda volver a competir con miras a los retos más importantes de los próximos dos años. El calendario contempla varios eventos de gimnasio como campeonatos mundiales y los Juegos Panamericanos Lima 2027, previstos para julio del próximo año, antes de iniciar la recta final hacia la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.