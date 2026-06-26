Katia García será la tercera mujer en arbitrar un partido de un Mundial masculino

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La mexicana Katia García dirigió el jueves el encuentro del grupo F del Mundial 2026 entre Túnez y Países Bajos, en Kansas City, y se convirtió en la tercera mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de selecciones nacionales.

García, nacida en Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992, sigue la senda abierta en el Mundial de Catar 2022 por la francesa Stephanie Frappart, que dirigió el Alemania-Costa Rica en la fase de grupos, y de la estadounidense Tori Penso, que pitó el jueves pasado el duelo del grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica.

Katia Itzel García became the first Mexican woman to referee a FIFA World Cup match 🌟



She wore a custom uniform in the colors of the Mexican flag during the Netherlands vs. Tunisia match 🇲🇽 pic.twitter.com/z2J4FgQ4Ga — ESPN FC (@ESPNFC) June 26, 2026

La colegiada mexicana, primera mujer en dirigir un encuentro de la Copa de Oro masculina y la segunda en la liga mexicana y que arbitró también en el Mundial femenino 2023 y los Juegos de París 2024, estará auxiliada en las bandas por su compatriota Sandra Ramírez y por el español José Enrique Naranjo, y el cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez.

En este Mundial Katia García ya ha oficiado como cuarta árbitra en los encuentro Países Bajos-Japón, Inglaterra-Croacia y Estados Unidos-Australia.

Asimismo, Tori Penso ha sido designada para el encuentro del grupo E entre Ecuador y Alemania, que se disputará también jueves en el New York/New Jersey Stadium.

Mientras tanto, el salvadoreño Ivan Barton, que mostró la roja al paraguayo Miguel Almirón por dirigirse a un contrario tapándose la boca, pitará el Japón-Suecia, el francés Clement Turpin el Paraguay-Australia y el argelino Mustapha Ghorbal el Turquía-Estados Unidos.