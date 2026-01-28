Kenny Hernández celebra su segundo título consecutivo con los Leones del Escogido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El lanzador panameño se coronó bicampeón luego de que los Leones superaran en cinco partidos a los Toros del Este.

El lanzador panameño Kenny Hernández celebró su segundo título consecutivo en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) tras la victoria de los Leones del Escogido sobre los Toros del Este, coronándose campeones de la Serie Final en apenas cinco juegos.

Con este triunfo, los Leones se aseguran su decimoctavo campeonato en la historia de la liga, convirtiéndose en bicampeones, una hazaña que no conseguían desde las temporadas 2011-12 y 2012-13.

El partido del martes 27 de enero, que cerró la serie, fue un verdadero duelo de pitcheo que terminó con un ajustado marcador de 1-0 a favor de los Leones. La victoria del equipo escarlata fue clave para garantizar su presencia en la próxima Serie del Caribe, donde tendrán la misión de defender el título logrado el año pasado en Mexicali, México.

Hernández, quien ha sido una pieza fundamental en el bullpen del equipo, tuvo una destacada actuación en la final, ingresando en el cuarto episodio para cerrar el inning con gran solvencia. El panameño lanzó un tercio de entrada, sin permitir carreras, para mantener el marcador en cero y darle la oportunidad a su equipo de sellar la victoria más tarde.

Los Leones comenzaron el partido con fuerza, tomando la delantera en el primer inning, cuando Junior Lake, con un rodado a segunda base, impulsó la única carrera del encuentro, permitiendo que Héctor Rodríguez anotara desde tercera. Este sencillo ofensivo de los Leones fue suficiente para que el pitcheo dominara el resto del encuentro.

Para Hernández, este nuevo campeonato en la LIDOM es otro logro en su carrera profesional. El panameño ha sido un pilar clave en la conquista de este bicampeonato, en el que vencieron el año pasado a los Tigres del Licey en la final.

Esta temporada, Hernández tuvo foja de 1-1 y una efectividad de 2.08, al permitir cuatro carreras en 17.1 episodios de labor.

En esta campaña también vieron acción con el equipo el lanzador Darío Agrazal y el jugador de cuadro interior Jonathan Arauz.