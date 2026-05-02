Kentucky Derby: Golden Tempo es el sorpresivo ganador; Commandment y Sáez terminan séptimos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Kentucky Derby 2026 dejó una de las mayores sorpresas de los últimos años con la victoria de Golden Tempo, un ejemplar que partía con cuota de 23-1 y que terminó imponiéndose con un remate espectacular en la recta final de Churchill Downs.

La carrera, correspondiente a la edición 152 del evento, también marcó un hecho sin precedentes: Cherie DeVaux en la primera mujer entrenadora en ganar esta prestigiosa competencia.

En contraste, Commandment, con la monta del panameño Luis Sáez, finalizó en la séptima posición, lejos de las expectativas que lo colocaban como uno de los principales favoritos.

El caballo había llegado a la prueba con una racha de cuatro victorias consecutivas y figuraba como cofavorito en las apuestas, pero no logró sostener el ritmo en los metros decisivos.

How it Started vs. How it Ended for Golden Tempo 🤯 pic.twitter.com/FMaeLCECrA — DraftKings Sportsbook (@DKSportsbook) May 2, 2026

Durante el desarrollo de la carrera, Commandment mostró destellos de su potencial. Tras una salida ordenada, logró ubicarse en el grupo perseguidor y, al superar la milla, alcanzó provisionalmente la cuarta posición, generando ilusión de una posible pelea por el triunfo. Sin embargo, en la recta final perdió impulso ante el avance de otros contendientes y terminó cediendo terreno hasta cerrar séptimo.

Sáez, que tuvo su mejor participación en 2021 con el tercer lugar de Essential Quality, sigue buscando ganar la primera gema de la triple corona estadounidense, luego de la descalificación de Maximum Security en la edición 145, realizada en mayo 2019.

El ganador inesperado

El triunfo fue para Golden Tempo, que protagonizó una remontada impresionante desde el fondo del lote. Montado por el puertorriqueño José Ortiz, el caballo encontró espacio en los últimos metros y lanzó un ataque contundente que le permitió superar a sus rivales en los instantes finales.

“Estaba muy lejos de la punta, pero nunca dejamos de creer”, expresó DeVaux tras la carrera en declaraciones a la cadena NBC. “Me alegra poder representar a todas las mujeres. Podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos”, añadió la entrenadora, visiblemente emocionada.

El favorito inicial, Renegade, tuvo una salida complicada que lo dejó rezagado en los primeros tramos. A pesar de ello, protagonizó una fuerte remontada para finalizar en la segunda posición. El tercer lugar fue para Ocelli, un ejemplar que ingresó al cuadro principal durante la semana y que llegó a liderar momentáneamente en la recta final antes de ser superado.

La competencia tuvo un inicio accidentado. El caballo Great White, número 21, desmontó a su jinete antes de ingresar a la gatera, obligando a retrasar la salida aproximadamente cinco minutos mientras era retirado de la pista de manera segura.

En cuanto al ritmo de carrera, So Happy tomó la delantera en los primeros metros, seguido por Six Speed y posteriormente por Danon Bourbon, que marcó el paso durante gran parte del recorrido. Sin embargo, ninguno logró sostener la ventaja en el cierre ante el avance de los caballos que venían desde atrás.

La edición 152 del Kentucky Derby reunió a 150,415 espectadores en Churchill Downs.