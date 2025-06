Kevin Durant ficha por los Houston Rockets, según ESPN

Kevin Durant dejará a los Suns para incorporarse a los Houston Rockets en una operación que llevará a Phoenix a Jalen Green, Dillon Brooks y elecciones del draft, adelanta este domingo la cadena ESPN.

In a blockbuster trade, Phoenix Suns superstar Kevin Durant is headed to the Houston Rockets in exchange for Jalen Green, Dillon Brooks, the No. 10 pick in the 2025 draft and five second-round picks, per @shamscharania pic.twitter.com/0aSBhjKfki