    Baloncesto

    Kevin Durant superó a la leyenda Wilt Chamberlain

    El jugador de los Houston Rockets alcanzó los 31, 419 puntos de Chamberlain y ahora tiene como objetivo los 31,560 puntos de Dirk Nowitzki.

    EFE
    Kevin Durant está jugando su temporada 18 en la NBA. Foto: Tomada de houstonrockets

    Kevin Durant se convirtió este viernes en el séptimo máximo anotador de la NBA, al superar los 31,419 puntos del legendario Wilt Chamberlain.

    A sus 37 años, Durant añadió un nuevo récord a su lista al mejorar la marca anotadora de Chamberlain gracias a sus 30 puntos anotados con los Houston Rockets en el campo de los Portland Trail Blazers.

    El doble campeón NBA tiene ahora en su objetivo los 31,560 puntos del alemán Dirk Nowitzki, el sexto máximo anotador en la historia de la NBA. El líder de esta clasificación es LeBron James.

    KD capturó además doce rebotes, pero no pudo evitar la derrota 111-105 de su equipo ante los Blazers, en los que Toumani Camara selló 25 puntos.

    EFE

    Agencia de noticias

