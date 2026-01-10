Kevin Durant superó a la leyenda Wilt Chamberlain

Kevin Durant se convirtió este viernes en el séptimo máximo anotador de la NBA, al superar los 31,419 puntos del legendario Wilt Chamberlain.
A sus 37 años, Durant añadió un nuevo récord a su lista al mejorar la marca anotadora de Chamberlain gracias a sus 30 puntos anotados con los Houston Rockets en el campo de los Portland Trail Blazers.
Kevin Durant passes Wilt Chamberlain for 7th place on the NBA’s all-time scoring list!@Toyota | #AllFire pic.twitter.com/ElEHlwp9Ld— Houston Rockets (@HoustonRockets) January 10, 2026
El doble campeón NBA tiene ahora en su objetivo los 31,560 puntos del alemán Dirk Nowitzki, el sexto máximo anotador en la historia de la NBA. El líder de esta clasificación es LeBron James.
7️⃣th on the all-time scoring list@KDTrey5 pic.twitter.com/8LsRyRBka6— Houston Rockets (@HoustonRockets) January 10, 2026
KD capturó además doce rebotes, pero no pudo evitar la derrota 111-105 de su equipo ante los Blazers, en los que Toumani Camara selló 25 puntos.
KD7️⃣@KDTrey5 moves to 7th all-time in scoring 📈 pic.twitter.com/OydpuQGbF7— Houston Rockets (@HoustonRockets) January 10, 2026