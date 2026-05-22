Panamá, 22 de mayo del 2026

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    Clausura del fútbol mexicano

    Keylor Navas brilla y le da a Pumas un empate en la casa de Cruz Azul

    EFE
    Keylor Navas brilla y le da a Pumas un empate en la casa de Cruz Azul
    La figura del partido fue el tico Keylor Navas. Imagen tomada de redes sociales

    El guardameta costarricense Keylor Navas brilló este jueves como en sus mejores tiempos en el Real Madrid para dar a los Pumas UNAM un empate 0-0 ante Cruz Azul en el partido de ida de la final del torneo Clausura del fútbol mexicano.

    A los 39 años, el tres veces mundialista mostró estar en un elevado momento de forma para secar los reiterados ataques de los Azules, dominantes en los primeros 90 minutos de la final.

    En su estadio, el Cruz Azul del entrenador Joel Huiquí fue superior en una mitad inicial en la que acosó a los Pumas, pero se encontró a Navas en una noche iluminada.

    El héroe del Madrid en la parte final de la década pasada rememoró sus mejores instantes como profesional y en el primer tiempo salvó tres veces a los universitarios, superados por el rival.

    Carlos Rodríguez, quien busca convencer al seleccionador mexicano Javier Aguirre para que lo lleve al equipo de la próxima Copa del Mundo, lideró a los celestes, apareció por las bandas y creó peligro, pero falló en el gol.

    Pumas salió a presionar en la segunda parte, pero pronto se vio superado. En el 49, Rodríguez estrelló un balón en el palo y en el 55 el argentino Agustín Palavecino disparó desde atrás, mas se encontró, otra vez, con las prodigiosas manos de Navas.

    Keylor Navas brilla y le da a Pumas un empate en la casa de Cruz Azul
    Agustín Palavecino (d) de Cruz Azul disputa el balón con Rodrigo López de Pumas este jueves, en el partido de ida de la final de la Liga MX. EFE/ José Méndez

    El entrenador de los universitarios, Efraín Juárez, insistió en no perder para decidir la serie en su estadio el próximo domingo. Fue una decisión arriesgada ante un oponente con buen arsenal ofensivo, pero le salió bien ante la falta de puntería de los Azules.

    Frustrados, los hinchas de Cruz Azul, entonaron el grito homofóbico que los aficionados mexicanos suelen repetir cuando sienten frustración, ante lo cual el árbitro hizo oídos sordos.

    Después de una hora de ajetreo, los atacantes de Cruz Azul comenzaron a mostrar agotamiento.

    En el 62 Pumas creó peligro por primera vez. Uriel Antuna se descolgó por la banda derecha y quedó mano a mano con el guardameta colombiano Kevin Mier, quien detuvo el ataque del mundialista.

    En el 64, Huiquí envió a la cancha al uruguayo Gabriel Fernández por el nigeriano Christian Ebere, un cambio sin consecuencias. Cruz Azul siguió con la pelota, aunque sin contundencia.

    Pumas estuvo cerca de tomar ventaja en el 89, cuando el paraguayo Robert Morales estrelló un balón en el poste después de lo cual los dos cuadros firmaron el armisticio.

    El domingo los Pumas recibirán a los Azules en el Estadio Olímpico Universitario para decidir el título.

    EFE

    Agencia de noticias


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