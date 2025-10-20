KFL: Eagles invictos en mini, Raiders finalistas en micro y Kolts dominan en flag

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La quinta semana dejó el panorama aún más claro en la Kiwanis Football League. La final de contact micro quedó definida, la temporada regular finalizó en contact mini con un claro favorito, el Brader ganó dos veces en flag juvenil y las Kiwanis Kolts triunfaron en ambas categorías. Todos los partidos se celebraron en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

Contact micro: Raiders ganan y aseguran cita en la final con Fighting Owls

La semana de acción en la Kiwanis Football League abrió el jueves por la noche con el duelo entre los Brader Raiders y los Kiwanis Kobras. Los Raiders se llevaron una importantísima victoria por marcador de 14-6, liderados por la gran actuación de Rodrigo Flores, elegido jugador más valioso del partido. Con la victoria, el Brader aseguró su cupo en la final, donde enfrentará a los Fighting Owls de la Academia Interamericana.

Contact mini: Fighting Owls ganan el clásico y los Eagles completan la temporada regular invictos

La categoría mini cerró su temporada regular el viernes en la noche, iniciando con el partido entre los invictos Eagles de El Colegio de Panamá y los Balboa Dragons. Los Eagles siguieron su paso dominante ganando 30-0, inspirados por la labor de Sebastián Paredes.

El cierre de la jornada tuvo el Clásico de la Kiwanis Football League, entre los Brader Raiders y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Fighting Owls ganaron 20-0, con actuaciones brillantes de Ricardo Arango y José Luis Núñez.

Flag football: Raiders cosechan dos victorias y Kolts ganan en flag juvenil y micro

La semana de flag juvenil inició el jueves con el partido entre las Eagles de El Colegio de Panamá y las Fighting Owls. Las Eagles se llevaron la victoria por un cerrado 13-7, apoyadas por las actuaciones de Scarlett Barakat y Andrea Sandoval.

En el siguiente choque, las Brader Raiders se impusieron sobre las Balboa Dragons por 14-12. Dominique Cohen-Ford fue la jugadora más destacada del partido.

El flag juvenil volvió a las canchas el sábado, iniciando con el duelo entre las Eagles y las Balboa Dragons. Las Dragons ganaron 21-6, impulsadas por la labor de Andrea Muñoz y Nohelys Martínez.

En el siguiente encuentro, las Kiwanis Kolts se vieron las caras con las Fighting Owls. Las Kolts siguieron su paso dominante, ganando 31-0. María Juliana García fue escogida como la jugadora más valiosa del juego por los directores técnicos.

El último enfrentamiento de la semana en flag juvenil fue entre las Lions del Colegio Real y las Brader Raiders. Las Raiders triunfaron 15-6 y Jimena Rodríguez fue elegida la jugadora más destacada.

El único duelo de la semana en flag football micro fue entre las Kiwanis Kolts y las Fighting Owls. El resultado final fue victoria para las Kolts 7-0, impulsadas por la labor de Grace Newball.

Calendario de la sexta semana de la Kiwanis Football League

La sexta semana de la Kiwanis Football League se celebrará a partir del jueves en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center, bajo el siguiente itinerario:

Jueves 23 de octubre:

• El Colegio de Panamá vs. Colegio Brader – 6:00 p.m. (Flag football micro)

• Kiwanis Kobras vs. Academia Interamericana – 7:00 p.m. (Contact football micro)

• Academia Interamericana vs. Colegio Brader – 8:30 p.m. (Flag football juvenil)

Viernes 24 de octubre:

• Academia Interamericana vs. Kiwanis Kolts – 6:00 p.m. (Contact mini)

• Colegio Brader vs. Balboa Academy – 7:45 p.m. (Contact mini)

Sábado 25 de octubre:

• Semifinales tanto de flag football micro como juvenil, con equipos por definir, a las 3:00 p.m. y 4:00 p.m.