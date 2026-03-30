Panamá, 30 de marzo del 2026

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    TEEN SPORT

    KFL presenta su temporada 2026 en el Kickoff Fest

    Como novedad, se anunció que una selección de Puerto Rico enfrentará a los Panama Sharks en septiembre.

    Carlos Vidal Endara

    La Kiwanis Football League (KFL) calienta motores previo al arranque de su temporada 2026 y presentó a los equipos y jugadores que participarán en “contact” y “flag” durante el segundo Kickoff Fest anual organizado por la liga.

    El evento sirvió como punto de encuentro para que los equipos recibieran sus uniformes, los jugadores rivales se conocieran mejor y participaran en diversas actividades, incluyendo una competencia de levantamiento de pesas.

    Raúl Méndez, presidente de la liga, calificó la actividad como un éxito y dio un vistazo a los planes para este año: “Hoy metimos aquí a más de 1,500 personas. La idea siempre es mejorar lo que hicimos el año pasado, creando premios semanales para jugadores y teniendo más presencia en nuestras plataformas”, puntualizó Méndez.

    KFL presenta su temporada 2026 en el Kickoff Fest
    Raúl Méndez, presidente de la KFL. LP/Carlos Vidal-Endara

    La temporada de la KFL se divide en dos semestres: de abril a julio competirán en “contact” las categorías juvenil y varsity, mientras que en “flag” jugarán las categorías mini y varsity.

    El segundo semestre, que abarca de septiembre a noviembre, será el turno de las categorías micro y mini en “contact”, y micro y juvenil en “flag”, respectivamente.

    Los organizadores de la liga aprovecharon la ocasión para hacer un anuncio: la selección de Puerto Rico visitará al país el 5 de septiembre para enfrentar a los Panama Sharks de la categoría varsity, equipo que será conformado por los mejores jugadores del torneo que arrancará en abril.

    El tradicional Jamboree se llevará a cabo el próximo 11 de abril en el estadio de Balboa. Todos los partidos de la temporada se disputarán en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center, y la gran final se jugará el 11 de julio en el estadio Emilio Royo.

    Carlos Vidal Endara

    Periodista deportivo


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