Kiwanis celebra su temporada 53 con expansión, proyección internacional y aporte directo a selecciones nacionales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La actividad arrancará este sábado 11 de abril con el tradicional Jamboree en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

La Kiwanis Football League (KFL) se prepara para poner en marcha su temporada número 53, consolidándose como la tercera liga de mayor tradición en Panamá, solo por detrás de los campeonatos nacionales de béisbol mayor y juvenil.

“La liga de fútbol americano Kiwanis celebra este año su temporada número 53. Son 53 años formando carácter, disciplina y sobre todo personas de bien”, destacó Raúl Méndez de Obarrio, presidente de la KFL.

El torneo arrancará el próximo 11 de abril con su tradicional Jamboree en el Sports Center de Costa del Este, dando inicio a un calendario que, como en años anteriores, abarcará gran parte del año competitivo.

Uno de los pilares del crecimiento reciente ha sido la diversificación de categorías. Esta será la tercera temporada en la que se implementan las divisiones Micro Contact y Micro Flag, ampliando la base formativa de la liga.

Estas categorías se integran a la estructura ya existente que incluye Mini, Juvenil y Varsity, tanto en modalidad de contacto como en flag football.

“Esto es un sistema de formación de jóvenes, porque en cada juego aprenden disciplina, trabajo en equipo, respeto y liderazgo”, explicó Dabindranath Rivera Vernaza, presidente del Club Kiwanis de Panamá.

Raúl Méndez de Obarrio (centro) da declaraciones. LP/Guillermo Pineda

El impacto se refleja en volumen: más de 1,500 jóvenes participan activamente durante todo el año en las distintas categorías.

“Aquí nosotros mantenemos a más de 1,500 jóvenes en lo que son las categorías de flag y de contacto jugando todo el año”, afirmó Juan José Goytia, comisionado de la categoría juvenil.

La proyección internacional también marcará la agenda de 2026. La liga confirmó varios compromisos fuera del país y la visita de equipos extranjeros, en un esfuerzo por elevar el nivel competitivo.

Entre los eventos más destacados figura el enfrentamiento entre Varsity Sharks y la selección de Puerto Rico, programado para el 5 de septiembre.

Asimismo, el equipo femenino participará en el torneo Power Flag Elite en el Tecnológico de Monterrey, considerado uno de los más importantes de la región.

“Es un torneo muy grande y nos han dado el honor de jugar contra la selección de México en la cancha principal”, explicó Méndez de Obarrio.

Además, se gestiona la visita de selecciones internacionales a Panamá y la posible participación de equipos locales en torneos en México, con miras a fortalecer el intercambio deportivo.

“Queremos que todas las ligas salgan y jueguen, porque esa experiencia es inolvidable para los jugadores”, agregó Méndez.

En paralelo, la Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK) continúa su proceso de expansión territorial, llevando la competencia a nuevos centros educativos fuera del eje tradicional de la capital.

Durante el último año, se realizaron partidos en sectores como Panamá Oeste, Pacora y además de la integración de colegios en Colón que suma una década.

“Estamos creciendo hacia el oeste también, con mucha participación de escuelas de Panamá Oeste”, indicó José María, director deportivo del Club Kiwanis.

Este crecimiento responde a una política de inclusión que busca integrar a estudiantes de distintos contextos sociales.

“Abrimos el espectro para incluir escuelas públicas dentro de la liga”, explicó José Ramón García Paredes, representante de la LBK.

José Ramón García Paredes reveló que recibieron invitación desde México para un combinado de baloncesto panameño. LP/Guillermo Pineda

El impacto de ambas ligas también se refleja en el alto nivel de representación en selecciones nacionales. Jugadoras formadas en la KFL integran la selección femenina de flag football, mientras que atletas de la LBK forman parte del equipo nacional de baloncesto 3x3.

Ambas selecciones competirán en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se celebrarán en Panamá desde este domingo 12 de abril.

“En estos días me enteraba que el 95% de la selección nacional sub-17 son jugadores de KFL”, reveló Méndez de Obarrio.

Por su parte, desde la organización también se destacó la continuidad en el desarrollo deportivo desde edades tempranas.

“Prácticamente todas nuestras selecciones nacionales han pasado por nuestras ligas”, añadieron desde la dirigencia durante la conferencia.