Kiwanis Football League arranca con blanqueadas, emoción y grandes figuras

La primera semana de la Kiwanis Football League arrancó a todo vapor este pasado fin de semana, con acción en las categorías micro y mini de contact football y micro y juvenil de flag football. Todos los partidos se disputaron en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

Contact Football: Eagles y Fighting Owls triunfan en la primera semana

La acción comenzó el jueves 18 de septiembre en la división Sub-10 (micro) con el partido inaugural entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Brader Raiders.

La Academia Interamericana se impuso 30-0, gracias a las corridas de Joaquín Moses y Lucio Valdebenito, los pases de Fernando Roy y las recepciones de Felipe Castillero. Alonso Boyd, clave en defensa, fue elegido jugador del partido.

El viernes 19 se inauguró la categoría Sub-13 (mini) con el duelo entre los Eagles de El Colegio de Panamá y los Brader Raiders. Los Eagles ganaron 24-22 con una sobresaliente actuación de Anthony Sánchez, autor de las cuatro anotaciones de su equipo y nombrado jugador del partido.

En el segundo partido del día, los Fighting Owls enfrentaron a los Kiwanis Kolts y lograron un aplastante 44-0.Destacaron Andrés Moses (dos pases y dos corridas de touchdown), José Luis Núñez (una recepción y una corrida de anotación), Leo Benedetti (una recepción) y Nicolás Vallarino (una corrida para touchdown).

Flag Football: Raiders, Kolts y Lions ganan en juvenil; Raiders vencen en micro

El sábado 20 de septiembre inició la acción en flag football con las categorías Sub-16 (juvenil) y Sub-10 (micro).

En juvenil, las Brader Raiders derrotaron 13-6 a las Eagles de El Colegio de Panamá, con dos conexiones de Dominique Cohen hacia Valentina Rodrigues.

En el segundo partido, las Kiwanis Kolts remontaron para vencer 36-21 a las Balboa Dragons. Alejandra Ramos fue la figura, conectando seis veces con María Juliana García, Jeaneth Torres y Emma Meza para revertir un 0-14 inicial.

En el tercer juego juvenil, las Lions del Colegio Real superaron 13-7 a las Fighting Owls de la Academia Interamericana, con dos pases de touchdown de Jimena Castillo.

En micro, las Eagles y las Lions empataron 6-6. Natalia Hamminga marcó para las Eagles y Olivia Muñoz igualó para las Lions, ambas con largas corridas.

El clásico Kiwanis entre las Brader Raiders y las Fighting Owls cerró la jornada. Las Raiders se impusieron 12-0, con Emma Noiran, autora de una recepción de touchdown, elegida jugadora del partido. Julieta Ramírez fue clave, lanzando el pase para touchdown y haciendo una corrida de anotación.

La acción continúa

La Kiwanis Football League volverá este fin de semana con una cartelera de siete partidos en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center:

Jueves 25 de septiembre – 7:00 p.m. : Kiwanis Kobras vs. Academia Interamericana (Contact Micro)

Viernes 26 de septiembre – 6:00 p.m. : Academia Interamericana vs. El Colegio de Panamá (Contact Mini)

Viernes 26 de septiembre – 7:45 p.m. : Balboa Academy vs. Kiwanis Kolts (Contact Mini)

Sábado 27 de septiembre – 2:00 p.m. : Kiwanis Kolts vs. El Colegio de Panamá (Flag Juvenil)

Sábado 27 de septiembre – 3:00 p.m. : Balboa Academy vs. Colegio Real (Flag Juvenil)

Sábado 27 de septiembre – 3:00 p.m. : Kiwanis Kolts vs. Colegio Brader (Flag Micro)

Sábado 27 de septiembre – 4:00 p.m.: Academia Interamericana vs. Colegio Real (Flag Micro)