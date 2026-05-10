Panamá, 11 de mayo del 2026

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    NBA

    Knicks aplastan a los 76ers y avanzan con autoridad a la final del Este

    Los New York Knicks humillaron 144-114 a los Philadelphia 76ers y barrieron 4-0 la serie para avanzar con autoridad a las finales del Este.

    EFE
    Knicks aplastan a los 76ers y avanzan con autoridad a la final del Este
    Mikal Bridges tuvo 12 puntos y 6 asistencias en la victoria para barrer a los 76ers. Foto: New York Knicks

    Con una incontestable prueba de fuerza, los New York Knicks sentenciaron este domingo las semifinales del Este con un 144-114 en el campo de los Philadelphia 76ers, cerraron la serie por 4-0 y presentaron su candidatura al anillo.

    Tras eliminar a los Atlanta Hawks en seis partidos, los Knicks dominaron a unos Sixers que fueron capaces de imponerse a los Boston Celtics en la primera ronda.

    El equipo de Mike Brown llega al momento clave de la temporada en su mejor momento y espera a uno entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers, serie que ve a los primeros arriba 2-1.

    Todo son noticias positivas para los Knicks, que ahora tendrán varios días de descanso y podrán ver a su próximo rival competir y gastar energías hasta, como mínimo, el miércoles.

    Ningún equipo en la historia de los ‘playoffs’ ha conseguido remontar un 0-3 en una serie y los Knicks tenían el pase de ronda ya sentenciado. Pero no perdieron tiempo y cerraron la serie en su primera oportunidad, con una paliza memorable en la Xfinity Mobile Arena de Philadelphia.

    Miles McBride fue el máximo anotador de los Knicks con 25 puntos y siete triples, Jalen Brunson metió 22, el dominicano Karl Anthony Towns aportó un doble doble de 17 puntos y diez asistencias, Josh Hart sumó 17 puntos, mientras que Mikal Bridges contribuyó con doce.

    Saliendo del banquillo, Landry Shamet firmó doce puntos y metió dos de los 24 triples conectados por los Knicks.

    Adiós a la temporada con humillación

    Los 76ers se despidieron de la temporada con una humillación en casa. Su máximo anotador fue Joel Embiid, con 24 puntos, y Tyrese Maxey no pasó de los 17 puntos, con seis de 16 en tiros y uno de siete desde el arco.

    Paul George no pasó de los siete puntos y el novato VJ Edgecombe metió ocho.

    No hubo minutos para el veterano Kyle Lowry, campeón NBA en 2019 con los Toronto Raptors, que a sus 40 años podría oficializar su adiós al baloncesto.

    Los Knicks pusieron el partido cuesta abajo con un primer cuarto extraordinario, en el que rozaron el 70 % de acierto en tiros de campo, liderados por doce puntos de Miles McBride y once de Jalen Brunson, y tomaron ventaja 43-24.

    Su ventaja alcanzó las 27 unidades en el segundo cuarto, en el que Josh Hart y McBride participaron en un festival anotador desde el arco con dos triples cada uno.

    Un parcial de 10-0 en el tercer segmento disparó la ventaja de los Knicks hasta el 110-72 y convirtió gran parte de la segunda mitad en una formalidad.

    El equipo de Mike Brown alcanzó un 72 % de acierto en tiros de campo y y mandaba 122-83 al comienzo del cuarto período, en una Xfinity Mobile Arena en la que solo se escuchaban los cánticos de los aficionados neoyorquinos desplazados a la cercana Philadelphia.

    Ningún titular de los Knicks saltó a la pista en el cuarto período, cuando los suplentes se encargaron de llevar el partido a la línea de meta.

    EFE

    Agencia de noticias

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