Knicks, Thunders, Spurs y Cavaliers: claves de las finales de Conferencia de la NBA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los expertos de ESPN, Fabricio Oberto y Leo Montero, analizan el rendimiento de los equipos en esta etapa de la temporada.

Las finales de conferencia de la NBA están en marcha, y los expertos de ESPN, Fabricio Oberto y Leo Montero, analizaron la situación de los equipos que luchan por avanzar a las finales, como lo son Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, New York Knicks y Cleveland Cavaliers.

Actualmente, los Knicks dominan la serie 2-0 ante los Cavaliers en la Conferencia Este, mientras que Spurs y Thunders están igualados 1-1 en la Conferencia Oeste.

Fabricio Oberto señaló que la experiencia de los Thunder los coloca un escalón por encima de los demás equipos, al ser un quinteto contundente.

“Oklahoma tiene la experiencia, ya lo hizo. Es un equipo diferente. Lo que mostró es una contundencia, creo que tiene la experiencia para no confiarse con el equipo que sea”, expresó Oberto, quien ganó el título de la NBA con los Spurs en la campaña 2006-2007 y medalla de oro con Argentina en Atenas 2004.

Sobre los Spurs, Oberto destacó el reto que representan con Victor Wembanyama, porque sus rivales aún no logran descifrar su juego en la duela.

“San Antonio es el equipo más complicado para jugar, porque todavía nadie se adaptó y parece que fuera el primer año cuando estaba Shaq (Shaquille O’Neal). Cada vez que van pasando una serie, van acomodando cómo lo hacen rotar, incluso he visto bloqueos dentro de la pintura, para que él no vaya a ayudar”, añadió.

Donovan Mitchell ataca el aro ante los Nnicks. EFE

El exjugador también elogió a los Knicks, que atraviesan un gran momento, en el que han mostrado su mejor baloncesto.

“Los Knicks está jugando en el momento justo de la temporada, el mejor básquet que ha jugado en toda la temporada. Pero no le saco chances a nadie, claramente le doy un 5, un 10 más a Oklahoma", expresó.

Por su parte, Leo Montero destacó algunos aspectos individuales que podrían inclinar la balanza de ambas series, en las que saldrán los dos mejores equipos de la campaña.

“Estoy en la misma línea de Fabricio, tengo un escaloncito por arriba Oklahoma por diversos motivos, un equipo súper profundo. Del otro lado, no hay mejor apodo que ‘The Alien’, Wemby (Victor Wembanyama), es algo nunca visto antes, un extraterrestre de este deporte. Mide 2 metros 24, y te puede hacer un desastre tirándote, un costa a costa, de lado a lado, y darte un pase, romper y tocar un pase, cuando te debería tener otra función”, manifestó Montero, quien resaltó su momento de forma y equilibrio entre ofensiva y defensiva de los Knicks.

“Los Knicks está jugando su prime, en el momento indicado, con una ofensiva brillante, con una defensiva tremenda, que es un equipo más profundo y más largo", comentó.