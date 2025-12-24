Panamá, 24 de diciembre del 2025

    |
    GOLF

    Koepka se despide del LIV Golf y abre la puerta al PGA Tour

    EFE
    Brooks Koepka dejará LIV, abriendo la puerta para un regreso al PGA Tour.

    El estadounidense Brooks Koepka no competirá la próxima temporada en el LIV Golf, al que llegó como una de sus principales estrellas tras la creación de este circuito en 2022, lo que le abre la puerta a un posible regreso al PGA Tour.

    Las grandes estrellas del deporte mundial que brillaron en 2025

    Hemos acordado amistosamente y de mutuo acuerdo que Brooks Koepka ya no competirá en la Liga de Golf LIV después de la temporada 2025”, informó este martes en un comunicado el director ejecutivo del circuito apoyado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, Scott O’Neil.

    El ganador de cinco ‘Majors’, tres campeonatos de la PGA y dos ediciones del Abierto de Estados Unidos, era una de las principales caras de esta competición, que arrebató hace tres años al PGA Tour a varias de sus estrellas, incluido el español Jon Rahm.

    Los representantes de Koepka señalaron en el comunicado que el golfista “siente que este es el momento ideal para pasar más tiempo en casa” y “sigue apasionado por el golf y mantendrá a la afición al tanto de las novedades”.

    Inmediatamente después de conocerse la decisión de Koepka, el PGA Tour, el principal circuito de golf estadounidense en el mundo, definió en X a Koepka como “un profesional sumamente consumado” y le deseó “un éxito continuo”.

    El PGA Tour sigue ofreciendo a los mejores golfistas profesionales el entorno más competitivo, desafiante y lucrativo en el cual perseguir la grandeza”, añadió.

    El estadounidense, de 35 años, no ha manifestado aún cuál será su futuro.

    Hasta la fecha, los golfistas que abandonaban el circuito apoyado por Arabia Saudí debían cumplir una suspensión de un año tras su último evento del LIV. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con tarjetas del PGA Tour, como Koepka.

    EFE

    Agencia de noticias


