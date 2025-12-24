Koepka se despide del LIV Golf y abre la puerta al PGA Tour

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El estadounidense Brooks Koepka no competirá la próxima temporada en el LIV Golf, al que llegó como una de sus principales estrellas tras la creación de este circuito en 2022, lo que le abre la puerta a un posible regreso al PGA Tour.

“Hemos acordado amistosamente y de mutuo acuerdo que Brooks Koepka ya no competirá en la Liga de Golf LIV después de la temporada 2025”, informó este martes en un comunicado el director ejecutivo del circuito apoyado por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí, Scott O’Neil.

El ganador de cinco ‘Majors’, tres campeonatos de la PGA y dos ediciones del Abierto de Estados Unidos, era una de las principales caras de esta competición, que arrebató hace tres años al PGA Tour a varias de sus estrellas, incluido el español Jon Rahm.

Five-time major champion Brooks Koepka is stepping away from LIV Golf, effective immediately, his representatives said Tuesday. pic.twitter.com/uTJoqLQkf9 — ESPN (@espn) December 23, 2025

Los representantes de Koepka señalaron en el comunicado que el golfista “siente que este es el momento ideal para pasar más tiempo en casa” y “sigue apasionado por el golf y mantendrá a la afición al tanto de las novedades”.

Inmediatamente después de conocerse la decisión de Koepka, el PGA Tour, el principal circuito de golf estadounidense en el mundo, definió en X a Koepka como “un profesional sumamente consumado” y le deseó “un éxito continuo”.

“El PGA Tour sigue ofreciendo a los mejores golfistas profesionales el entorno más competitivo, desafiante y lucrativo en el cual perseguir la grandeza”, añadió.

The PGA Tour has released a statement on Brooks Koepka. pic.twitter.com/7MnugJEkC0 — Golf Digest (@GolfDigest) December 23, 2025

El estadounidense, de 35 años, no ha manifestado aún cuál será su futuro.

Hasta la fecha, los golfistas que abandonaban el circuito apoyado por Arabia Saudí debían cumplir una suspensión de un año tras su último evento del LIV. Sin embargo, ninguno de ellos contaba con tarjetas del PGA Tour, como Koepka.