Kolts, Lions, Owls e Eagles se coronan campeones en Kiwanis

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado 15 de noviembre se celebró la clausura del segundo semestre de la Kiwanis Football League, con la disputa de las finales de flag football micro, flag football juvenil, contact football micro y contact football mini. Los cuatro partidos se celebraron en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

La primera final del día fue en flag football micro, con las Brader Raiders enfrentándose a las Kiwanis Kolts por el cetro de la categoría. Las Raiders habían llegado al juego por el campeonato de manera invicta, mientras que las Kolts solo habían perdido un juego, frente a las propias Raiders.

Jugadoras de las Kolts celebran la obtención del título en flag football micro. Cortesía: Kiwanis Football League.

En un partido muy disputado, donde destacaron ambas defensas, las Kolts sorprendieron al Brader, triunfando 12-6 en tiempo extra para quedarse con el campeonato de flag football micro. Emi Mong, quien anotó en el tiempo extra, fue elegida la jugadora más valiosa de la final.

El segundo duelo por el campeonato de la tarde fue entre las invictas Kiwanis Kolts y las Lions del Colegio Real. Las Kolts llegaban a la final invictas, mientras que las Lions habían perdido dos encuentros en la temporada regular.

Jugadoras de las Lions del Colegio Real celebran la victoria sobre las Kiwanis Kolts. Cortesía: Kiwanis Football League.

En otro partido muy parejo, las Lions se quedaron con el trofeo, doblegando por la mínima, 21-20, a las Kolts. Jimena Castillo y Marianne Dawson fueron escogidas como las jugadoras más destacadas del campeonato.

La primera final masculina del sábado fue en la categoría de contact football micro, entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Brader Raiders. Los Fighting Owls llegaron al campeonato con una marca de 4-0, mientras que los Raiders terminaron 2-2.

Fernando Roy (izq.) y Joaquín Moses (der.) celebran una anotación en la victoria de los Fighting Owls sobre los Brader Raiders. Cortesía: Kiwanis Football League.

La Academia Interamericana cerró una temporada casi perfecta de forma dominante, venciendo al Brader 24-0 para quedarse con el título. Fernando Roy y Joaquín Moses fueron elegidos los jugadores más valiosos de la gran final.

En el último enfrentamiento de la jornada, los Eagles de El Colegio de Panamá y los Brader Raiders se disputaron el título de la categoría mini de contact football. Los Eagles fueron la gran revelación de la temporada, ganando todos sus partidos rumbo a la final, mientras que los Raiders habían caído en dos ocasiones.

Los Eagles de El Colegio de Panamá capturaron su primer título de contact football en la Kiwanis Football League. Cortesía: Kiwanis Football League.

Otra gran actuación le dio su primer título de contact football de Kiwanis a El Colegio de Panamá, tras vencer al Brader 22-8. Max Rachadell fue elegido el jugador más valioso del campeonato.