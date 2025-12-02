Kroos: ‘El Madrid tiene plantilla para ganar todo y debe buscar una manera de hacerlo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Toni Kroos, exfutbolista alemán del Real Madrid, opinó que el club blanco tiene una plantilla para “ganar todo” y que debe “buscar una manera de hacerlo”, a pesar de no contar con jugadores históricos como él o sus excompañeros Luka Modric y Carlos Henrique Casemiro.

El alemán afirmó que él ya no está “disponible” y que el actual Madrid de Xabi Alonso debe encontrar su propio camino para alcanzar los grandes objetivos a final de temporada, durante la presentación de un acuerdo entre su academia de fútbol, Toni Kroos Academy, y la empresa Allianz, este martes en Madrid.

“No sé si el Madrid necesita el perfil de un jugador como yo. Necesitan ganar. Tienen gente para mantener la plantilla. Yo no estoy disponible, entonces tienes que buscar la manera para jugar con otro tipo de jugadores. Es lo que hay y tienes que ganar así. Tienen una plantilla para ganar todo, hay que buscar una manera de hacerlo y no hablar tanto de los que jugábamos ahí. Mi ciclo en el Madrid ha terminado y soy el primero que quiero que gane el Madrid para que se deje de hablar de mí”, aseveró.

Cuestionado por las diferencias respecto a épocas pasadas, con un histórico centro del campo junto a sus excompañeros Modric y Casemiro, el alemán indicó que son “generaciones diferentes” en la actualidad, y que el juego del equipo actual debe “adaptarse” a las cualidades de sus jugadores.

“Hablamos de dos generaciones diferentes y hay que adaptarse a los jugadores que hay ahora. No digo que unos sean mejores que otros. Es tener que buscar otra manera de jugar a través de otros jugadores; pero ese no es mi trabajo. Con Luka y Case ha salido bien, ahora podría salir bien de otra manera. No se nos debe comparar con los jugadores de ahora, porque eso no ayuda a nadie. Deben encontrar su propio camino, pero en esto no debo pensar yo. Yo me tengo que ocupar de cómo deben funcionar mis tres centrocampistas en alevines”, reflexionó.

Sobre la marcha bajo el mando de Xabi Alonso, el campeón del mundo con Alemania en 2018 dijo que no tiene “ningún consejo” para el tolosarra, ya que él ahora mismo solo entrena a niños en categoría alevín y benjamín en su academia. Asimismo, señaló que él ya no está en el vestuario y que desconoce su actual marcha, pero sí remarcó que no ve a nadie “nervioso” dentro de la entidad merengue a pesar de los últimos resultados: “No veo que el Madrid se ponga nervioso. Veo que hay cosas que salen mejor o peor, pero no veo a nadie nervioso”.

En cuanto a la figura del entrenador, y al ser preguntado sobre si es más importante tener un técnico que gestione mejor los grupos o uno que se centre más en la táctica, Kroos afirmó que ambos perfiles son importantes y bromeó: “Una figura es más importante que otra, pero no lo voy a decir”.

Sobre su excompañero de equipo Vinícius Jr, dijo que puede “manejar mejor la presión” pero incidió en que es una “gran persona” que le ha ayudado a ampliar su palmarés en la Liga de Campeones.

“Vini vino muy joven y ha sido una maravilla ver su evolución. Lo conozco desde que jugaba con el Castilla y su evolución ha sido espectacular. Creo que se puede manejar mejor con la presión, el ambiente... Él es el primero que lo sabe. Pero hay que ver las cosas al revés, aún es joven y le vienen muchas cosas, le aprietan rivales, las aficiones y a veces se va un poco del partido, pero es un jugador y un chico que es una maravilla”, comentó.

“Ha sido bueno compartir campo y vestuario con él. A veces intentaba darle consejos, pero cada año va a tener más experiencia para manejar situaciones calientes. No puedo decir nada malo de él. Es una gran persona, un jugador top que ha marcado en dos finales de Liga de Campeones. Me ha hecho pasar de cuatro a tener seis”, continuó.

Sobre si se ve en un futuro como técnico principal del Real Madrid o el Bayern de Múnich, los dos equipos donde más tiempo desarrolló su carrera, indicó que está feliz entrenando a los más jóvenes, aunque no le cerró la puerta en un futuro: “La verdad es que estoy contento como estoy. No tengo eso planeado en mi vida. Me encanta entrenar a los chicos. No voy a decir que nunca pasará, pero ahora mismo estoy contento así. Veremos en diez años”.