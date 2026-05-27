Kuty Mosquera afrontará su primer Mundial como titular de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El guardameta panameño, recientemente renovado hasta 2028, aseguró sentirse orgulloso de representar al país luego de compartir cancha con figuras como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

El portero de la selección de Panamá, Orlando Kuty Mosquera, quien con su club Al-Fayha FC ha tenido la oportunidad de compartir el campo con figuras del fútbol mundial como Cristiano Ronaldo, califica ese momento como muy significativo para su carrera.

Luego de una temporada en la que destacó en la liga saudí, el portero panameño entró en la convocatoria del entrenador Thomas Christiansen para disputar su primera Copa del Mundo como titular bajo el arco de Panamá.

En una actividad con fanáticos el pasado fin de semana, previo a unirse a la concentración de la selección panameña, el guardameta oriundo de Veranillo, San Miguelito expresó sobre sus experiencias, sonriendo: “Significa mucho porque me he topado con grandes estrellas que jamás pensé enfrentar en mis sueños”.

Grandes cantidades de jóvenes panameños esperaron en fila para poder conocer a Mosquera. Foto: Carlos Vidal-Endara

Mosquera, quien ha detenido penales a jugadores de talla mundial como Ruben Neves y Karim Benzema, Balón de Oro 2022, firmó autógrafos en camisetas y fotografías, incluyendo álbumes de figuritas Panini de muchos jóvenes panameños que hicieron largas filas para conocer a uno de los ídolos actuales del fútbol nacional.

Frente a los fanáticos presentes, Kuty Mosquera comentó sobre sus inicios en el fútbol. Desde un principio siempre jugó como portero, aunque “hubo momentos en los que me gustaba jugar afuera, como extremo izquierdo o delantero 9”, compartió entre risas, indicando que le gustaba más atacar que defender.

La decisión de dedicarse completamente a la portería llegó cuando comenzó en el fútbol profesional con el Sporting SM. Consultado sobre los arqueros que ha tomado como inspiración, mencionó a la leyenda panameña Jaime Penedo y al ícono del Bayern Múnich, Manuel Neuer.

El trabajo realizado por el arquero panameño ha tenido su recompensa. Su club anunció esta semana la renovación del contrato de Mosquera hasta el año 2028. Esta extensión representa una señal clara de que Kuty Mosquera se ha ganado el respeto del fútbol saudí.

Ahora, a 21 días de su debut mundialista, Mosquera defenderá los colores de su país y tendrá la oportunidad de ganarse el respeto del resto del planeta.