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    Copa del Mundo

    Kylian Mpbappé sigue como sombra a Lionel Messi

    El delantero del Real Madrid igualó al argentino con ocho goles en el Mundial 2026 y quedó a uno del récord histórico.

    EFE
    Kylian Mpbappé sigue como sombra a Lionel Messi
    Kylian Mbappe celebra este jueves su victoria sobre Marruecos. EFE

    Kylian Mbappé igualó este jueves a Lionel Messi con ocho goles en la cima de la clasificación de goleadores del Mundial 2026 y con 20 quedó a uno del argentino en la cuenta global de todas las copas.

    Mbappé abrió hoy en Boston el camino de la clasificación de Francia a los cuartos de final del Mundial organizado por Norteamérica, pero pudo engrosar su cuenta personal de no haber desperdiciado ante Marruecos en el primer tiempo la ejecución de un penalti.

    Con la victoria por 2-0 de Les Bleus, Mbapppé, de 27 años, completó 8, los mismos que tiene Lionel Messi, de 39, que hace dos días contribuyó con uno al paso de Argentina a los cuartos de final con una victoria de remontada por 3-2 sobre Egipto.

    Messi, quien lidera con 21 dianas la clasificación histórica de los de los máximos anotadores en todos los mundiales, ahora es seguido con 20 por Mbappé.

    El diez argentino, que ha jugado seis ediciones, debutó en Alemania 2006 con un gol, pasó en blanco la de Sudáfrica 2010, agregó cuatro a su cuenta personal en Brasil 2014, marcó uno en Rusia 2018 y siete en Catar 2022, el torneo que conquistó la Albiceleste con Messi como capitán.

    El diez francés juega el Mundial por tercera vez.

    En Rusia 2018, que marcó su debut, anotó 4, y en Catar 2022 produjo el doble.

    Kylian Mpbappé sigue como sombra a Lionel Messi
    Lionel Messi marcó su octavo gol en el torneo. EFE

    La clasificación de Francia a la fase de los ocho mejores la completó hoy con su gol Ousmane Dembélé, el quinto de su producción en lo que va del torneo, que lo sitúa a tres de los líderes.

    .

    - Clasificación de goleadores del Mundial 2026:

    Con 8: Kylian Mbappé (Francia) y Lionel Messi (Argentina)

    Con 7: Erling Haaland (Noruega)

    Con 6: Harry Kane (Inglaterra)

    Con 5: Ousmane Dembélé (Francia)

    Con 4: Jude Bellingham (Inglaterra), Mikel Oyarzabal (España), Vinicius Junior (Brasil) e Ismaila Sarr (Senegal).

    .

    - Clasificación de los goleadores históricos:

    Con 21: Lionel Messi (Argentina)

    Con 20: Kylian Mbappé (Francia)

    Con 16: Miroslav Klose (Alemania)

    Con 15: Ronaldo Luiz Nazário de Lima

    Con 14: Gerd Müller (Alemania)

    Con 15: Just Fontaine (Francia)

    Con 13: Harry Kane (Inglaterra).

    EFE

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