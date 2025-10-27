La acción de la KFL define sus primeros finalistas y continúa con la postemporada

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Kiwanis Football League continuó su ritmo imparable con una semana decisiva que marcó el cierre de la temporada regular en contact football micro, flag football micro y flag football juvenil, además del inicio de la postemporada en contact mini, flag micro y flag juvenil. Todos los partidos se disputaron en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.

Jueves 23 de octubre: Raiders y Fighting Owls cierran invictos la temporada regular

La jornada inaugural tuvo los últimos encuentros de la fase regular en flag micro, contact micro y flag juvenil.

El primer partido fue la victoria 16-6 de las Brader Raiders sobre las Eagles de El Colegio de Panamá. Ana Laura Pinilla fue elegida la jugadora más destacada del encuentro tras una intercepción decisiva. Con este resultado, las Raiders cerraron invictas la temporada regular.

A segunda hora, los Fighting Owls de la Academia Interamericana vencieron 38-12 a los Kiwanis Kobras en contact micro. Juan Alberto Duncan fue elegido jugador más valioso del partido. Con este triunfo, los Owls finalizaron invictos y se medirán ante los Brader Raiders en la final.

El último enfrentamiento de la noche fue el flag juvenil entre las Brader Raiders y las Fighting Owls, con victoria 32-6 para las Raiders. Pia Martínez fue escogida jugadora más valiosa.

Viernes 24 de octubre: Arrancan los playoffs del contact mini

El inicio de la postemporada del contact mini tuvo a los Fighting Owls de la Academia Interamericana enfrentando a los Kiwanis Kolts. Los Owls ganaron 35-6, con Mateo Cubías como jugador más valioso.

En el segundo duelo, los Brader Raiders superaron 15-0 a los Balboa Dragons, con Felipe Márquez destacado como jugador del partido.

Con estos resultados, quedaron definidas las semifinales del contact mini:

Eagles de El Colegio de Panamá (invictos) vs. Balboa Dragons

Academia Interamericana vs. Colegio Brader, en una nueva edición del clásico Kiwanis.

Sábado 25 de octubre: Kolts, Lions y Raiders avanzan a las finales de flag football

El sábado se disputaron las semifinales de flag football en las categorías micro y juvenil.

En micro, las invictas Brader Raiders vencieron 13-0 a las Fighting Owls de la Academia Interamericana. Kathy Fraguela fue elegida jugadora más valiosa del partido.

En la segunda semifinal de flag micro, las Kiwanis Kolts superaron 25-6 a las Lions del Colegio Real, con Aleah Zaldivar como jugadora destacada. Las Raiders y Kolts se enfrentarán por el campeonato de la categoría micro.

En la categoría juvenil, las Kiwanis Kolts derrotaron 32-25 a las Balboa Dragons en un duelo espectacular.

En la otra semifinal, las Lions del Colegio Real superaron 18-12 a las Brader Raiders. Jimena Castillo e Ivanna Hassan fueron nombradas las jugadoras más sobresalientes.

Las Kolts y Lions disputarán la gran final de flag juvenil.

Los playoffs continúan

La acción de la Kiwanis Football League continuará esta semana.

El jueves 30 de octubre a las 7:00 p.m. se disputará la gran final de contact micro entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Brader Raiders.

El viernes se jugarán las semifinales de contact mini a partir de las 6:00 p.m., y los partidos por los campeonatos de contact mini, flag football micro y juvenil se celebrarán el sábado 15 de noviembre en el Copa Airlines Field del Costa del Este Sports Center.