La APS impulsa el surf con el Circuito Nacional 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Asociación Panameña de Surf presentó el Circuito Nacional de Surf 2026, que contará con cuatro fechas y busca consolidar el crecimiento de la disciplina tras un exitoso 2025. Además, anunció la incorporación de un entrenador a tiempo completo y destacó el impacto deportivo y económico del surf en el país.

Luego de un año de inmenso crecimiento para el surf, la Asociación Panameña de Surf (APS) presentó la hoja de ruta que tendrá la disciplina para este 2026, con el lanzamiento del Circuito Nacional de Surf 2026.

En la presentación, que contó con la participación del presidente de la APS, Bruno Sánchez, y la presencia de la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, se resaltaron algunos de los hitos más importantes de la asociación en 2025: Panamá obtuvo seis medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce a lo largo del año, además de conquistar el Festival Panamericano de Surf PASA Games y el campeonato continental, entre sus participaciones más destacadas.

Damaris Young, presidenta del COP, Bruno Sánchez, presidente de la APS y Diego Naranjo, entrenador de surf de APS. LP/Carlos Vidal-Endara

Para 2026, el circuito nacional contará con cuatro fechas. Las sedes donde competirán los atletas serán playa Morrillo (28 y 29 de marzo), Santa Catalina (23 y 24 de mayo), Bocas del Toro (25 y 26 de julio) y, como cierre, playa Venao (31 de octubre y 1 de noviembre).

La APS anunció que, por primera vez, contará con un entrenador a tiempo completo: el costarricense Diego Naranjo. Naranjo aprovechó su presentación para detallar la metodología de selección que utilizarán para determinar los surfistas que representarán al país en las distintas competiciones.

Indicó: “Parte de la evaluación corresponde a mi trabajo con ellos: la parte técnica, táctica y la lectura del océano. Otro porcentaje se lo ganan ellos mismos por sus resultados en ligas profesionales de la región, como el ALAS Global Tour y la WSL (World Surf League)”.

“Su puntuación se mide por medio de una aplicación facilitada por una empresa extranjera; en ella verificamos la cantidad de olas del atleta en un giro, en qué momento se desarrollan, cuántas fueron buenas y cuántas fueron mediocres. Se obtiene ese promedio para determinar quiénes están en mejor ritmo de competencia”, detalló el entrenador.

El presidente de la APS, Bruno Sánchez, recalcó el impacto que han tenido estas competiciones en las distintas playas del país, generando más de 578 mil dólares en impacto económico positivo para las comunidades en 2025.

“Utilizamos playas reconocidas por sus olas y las comodidades que ofrecen para los atletas y visitantes, y buscamos impactar no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. Todo ese grupo de personas visita, se alimenta, alquila hospedaje y viaja; esto transforma cada comunidad y genera un gran impacto”, puntualizó el presidente de la APS.

Damaris Young, presidenta del COP, felicitó el trabajo realizado por la asociación, destacando los resultados deportivos y haciendo énfasis en el beneficio futuro que resultará de la estructuración y la metodología de entrenamiento. “Es casi imposible avanzar si no se cuenta con alguien que coordine y sea responsable del plan de entrenamiento; por eso quiero felicitar a la APS por el trabajo que han hecho para lograr estos resultados deportivos. Para mí es un gusto leer todos los meses su informe”, expresó Young.