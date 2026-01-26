La argentina Paula Pareto compartirá su experiencia olímpica en Panamá

La campeona olímpica argentina participa en el Foro de Atletas Olímpicos del COP, un espacio dedicado a la formación integral y la transición del deportista de alto rendimiento.

La judoca argentina Paula Pareto se encuentra en Panamá para participar este martes y miércoles en el Foro de Atletas Olímpicos que organiza el Comité Olímpico de Panamá (COP) en el Hotel Sheraton, un encuentro que reúne a referentes del deporte regional para reflexionar sobre los desafíos del alto rendimiento más allá de los resultados competitivos.

Conocida como Peque, Pareto es médica de profesión y una de las figuras más emblemáticas del deporte argentino, llega al país con un palmarés que la ubica en un lugar histórico. Fue campeona mundial de judo en 2015, ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y alcanzó el oro olímpico en Río de Janeiro 2016, convirtiéndose en la primera mujer argentina campeona olímpica y en la primera deportista del país en conquistar dos medallas olímpicas individuales. En Tokio 2020, celebrados en 2021, fue además la primera argentina en portar la bandera olímpica en la ceremonia de apertura, en representación del continente americano.

Su presencia en Panamá se enmarca en un foro que aborda temáticas clave del deporte moderno, como el alto rendimiento más allá del podio, la preparación integral del atleta, la transición de la carrera deportiva, el liderazgo, la salud mental y el rol activo del deportista dentro del ecosistema deportivo actual. La experiencia de Pareto, marcada por la convivencia entre la medicina y el alto rendimiento, aporta una visión práctica y humana sobre la vida del atleta en y fuera de la competencia.

El evento contará también con la participación de la exnadadora olímpica panameña Eileen Coparropa. La jornada de este martes incluye un panel estratégico enfocado en posibilidades y oportunidades para el atleta, en el que intervendrán Coparropa, Billy Gordón, Chamar Chambers, Ismael Ortiz, Daniela Rodríguez Luna y Hillary Heron, en un espacio diseñado para el intercambio de experiencias y la construcción de herramientas para el desarrollo deportivo en Panamá.