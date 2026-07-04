La artillería francesa contra el escudo paraguayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La actual subcampeona del mundo buscará mantener su marcha perfecta ante una selección paraguaya que apela a la épica.

Este será el sexto enfrentamiento en todas las competiciones entre Francia y Paraguay, y apenas el tercero en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

Los galos dominan el historial absoluto al mantenerse invictos con tres victorias y dos empates, incluyendo los dos antecedentes mundialistas previos en los que salieron victoriosos: un contundente 7-3 en 1958 y un ajustado 1-0 en 1998.

El recuerdo más reciente entre ambas escuadras data de un amistoso en junio de 2017, en el que Francia se impuso por 5-0.

Imagen de archivo del último cruce entre ambas selecciones, en el que Francia se impuso 5-0 ante Paraguay en el amistoso disputado en junio de 2017. EFE

Para la selección europea, los equipos de la Conmebol no han representado un obstáculo insalvable en el pasado reciente.

Excluyendo las definiciones por penaltis, la escuadra francesa encadena once partidos invicta (seis victorias y cinco empates) contra selecciones sudamericanas en la máxima cita del fútbol.

Su última caída en tiempo regular ante un representante de esta confederación ocurrió en la fase de grupos de 1978 frente a Argentina (2-1).

Una ofensiva imparable

Francia llega a este compromiso con una inercia demoledora en instancias definitivas, tras ganar cada uno de sus últimos siete partidos de octavos de final.

Para encontrar su última eliminación en esta ronda hay que remontarse hasta 1934, cuando cayó 3-2 ante Austria tras la prórroga.

En la presente edición de 2026, el ataque francés ha sido implacable.

Kylian Mbappé festeja su anotación frente a Suecia, pieza clave en el camino de Francia hacia las rondas definitivas de la Copa del Mundo. EFE/EPA/SARAH YENESEL

Ha logrado marcar tres o más goles en sus cuatro partidos disputados.

De mantener este ritmo y anotar tres dianas ante Paraguay, igualaría un registro histórico que solo ostentan dos naciones en la historia del torneo.

Marcar tres o más goles en cinco encuentros consecutivos de una misma edición (Alemania en 1954 y Brasil en 1970).

Michael Olise

El atacante ha repartido cinco asistencias en el actual torneo, la cifra más alta para un jugador en una misma Copa del Mundo desde que el alemán Thomas Häßler lo lograra en 1994.

Michael Olise en acción frente a Suecia. El jugador se ha consolidado como el máximo asistente del torneo. EFE/EPA/SARAH YENESEL

De hecho, desde 1966, solo el astro brasileño Pelé ha registrado más pases de gol en una sola edición (seis en México 1970).

Didier Deschamps

El estratega podría convertirse en el primer entrenador en ganar diez eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA, ya que ha triunfado en nueve de sus once cruces anteriores.

Didier Deschamps reacciona este martes, en un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 ante Suecia. EFE/ Ángel Colmenares

El reto de la Albirroja

Paraguay se aferra a su solidez y resiliencia para alcanzar los cuartos de final por segunda vez en su historia, hito que solo logró en Sudáfrica 2010.

Curiosamente, las dos únicas clasificaciones paraguayas en rondas eliminatorias de un Mundial se han decidido en la tanda de penaltis.

A nivel histórico, promedia solo 1,1 goles por partido en la competición (33 tantos en 31 juegos); entre las selecciones con 30 o más partidos mundialistas, solo Corea del Sur tiene un promedio inferior (1,0).

José Canale celebra tras anotar el penalti decisivo que selló la victoria ante Alemania (4-3) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. EFE/EPA/SHAWN THEW

Además, no ha logrado marcar más de un gol en ninguno de sus últimos siete compromisos en el torneo y apenas suma una anotación en seis partidos de eliminación directa en toda su historia.

Y se perfila con el promedio de posesión más baja registrada para el país en una misma edición desde 1986 (31,2 %) y su cifra más reducida de remates por encuentro (7,5, tras acumular 30 tiros en cuatro partidos).

Julio Enciso

El joven talento ha sido el faro de su selección al participar en la mayor cantidad de goles del equipo (un gol y dos asistencias) y liderar los registros de la plantilla en remates (ocho), ocasiones generadas (seis), intervenciones en el área rival (once) y regates completados (doce).

Julio Enciso festeja su gol ante Alemania, la anotación clave que cimentó la histórica clasificación de Paraguay en la actual Copa del Mundo. EFE/EPA/SHAWN THEW

Posibles alineaciones

Paraguay (4-4-2): Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso.

Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.

El ganador del pulso entre Francia y Paraguay regresará a Boston para disputar los cuartos de final contra el triunfador del duelo entre Canadá y Marruecos.