Panamá, 16 de marzo del 2026

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    La Atevo Cup vive otra jornada llena de goles

    La Atevo Cup cerró su sexta semana con ocho partidos en Sub-14 y Sub-16, destacando goleadas, blanqueadas y grandes actuaciones individuales.

    Jaime Heilbron
    La Atevo Cup vive otra jornada llena de goles
    Gustavo Ávila (cen. izq.) fue el jugador más destacado de la jornada dominical del Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup, anotando cuatro goles en el triunfo por 4-0 de su equipo. Cortesía: Atevo Sports.

    Este domingo concluyó la sexta semana de la Atevo Cup con la disputa de ocho partidos, cinco en la categoría Sub-14 y tres en la Sub-16. La jornada se celebró en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

    Sub-14: goleadas y blanqueadas marcan el ritmo

    La categoría Sub-14 abrió la jornada con la victoria del Atlético de Madrid por 3-0 sobre el Club Deportivo Social Ciudad. Los goles fueron anotados por Marcos Abreu y Ricardo Pinilla, quien firmó un doblete.

    El segundo partido terminó con triunfo de la Academia Brunet Hay por 3-2 ante la Academia Suárez. Juan De León y Ernesto Taylor, con doblete, marcaron para Brunet Hay, mientras que Carlos Obando y Aquilino Vallarino anotaron para Suárez.

    En el tercer encuentro, el Plaza Amador venció 4-0 a Umecit. Jahel Phillips, Nicolás Suárez, André Franco y Lucas González fueron los autores de los goles.

    El penúltimo duelo de la división Sub-14 tuvo como gran protagonista a Gustavo Ávila, quien marcó un póker de goles en los minutos 34, 37, 41 y 52 para darle la victoria por 4-0 a la Academia Costa del Este sobre el Barcelona Soccer School.

    El último partido del día en Sub-14 terminó con victoria 5-1 del Club Internacional de Fútbol de Panamá sobre el Atlético Panamá Viejo. Martín Vegas, Dylan Bracho, Ricardo Bonilla, Efraín Becerra y Félix Cárdenas anotaron para el Inter, mientras que Jesús Adames descontó para Panamá Viejo.

    Sub-16: blanqueadas, empates y triunfos por la mínima

    En el primer partido de la categoría Sub-16, New West Academy venció 2-1 a la Academia Brunet Hay. David Ábrego y un autogol marcaron para New West, mientras que Yoimar Barrera descontó para Brunet Hay.

    El segundo encuentro dejó el único empate de la jornada, con 1-1 entre Umecit y el Barcelona Soccer School. Yassir Fernández anotó para Umecit, mientras que Ian Ríos igualó en los minutos finales para Barcelona.

    El último duelo de la categoría terminó con victoria por la mínima de la Academia Costa del Este sobre la Kings Academy Panamá. Mario Rivera marcó el único gol del encuentro.

    La competencia entra en su séptima semana

    El Torneo Apertura 2026 de la Atevo Cup volverá a la acción este miércoles con una doble jornada en las categorías Sub-14 y Sub-16.

    Los partidos de la Sub-14 se disputarán en el Eagles Stadium, mientras que la Sub-16 jugará en el COS Sports Plaza.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


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