La boxeadora panameña Teresa Almengor está lista para el combate por el título interino de peso pluma en Madrid

La boxeadora panameña Teresa Almengor se siente preparada para enfrentar este domingo 20 de octubre a la española Jennifer Miranda, por el título interino de peso pluma (126 libras) de la AMB (Asociación Mundial de Boxeo), en el Teatro Las Vegas, en Madrid, España.

“Bien, un poco complicado el clima y el cambio de tiempo también, pero bien, me siento contenta y ansiosa de subirme al ring, ya que tengo un año y medio casi prácticamente que no peleo”, expresó Almengor.

“Venimos dos libras abajo del peso y estoy cómoda, tomo agua, me hidrato bien y me he mantenido en el peso, estoy bien, gracias a Dios”, agregó.

Almengor tendrá mañana la oportunidad de ver frente a frente a su rival, cuando se realice el pesaje de este combate.

“Quiero verla para mirarle los ojos, para ver si me va a pegar o qué va a hacer”, manifestó Almengor.

“Ustedes saben, eso va a ser guerra y yo hablaré ahí arriba, no se lo pierdan”, indicó.

Almengor llega a este combate con un récord de 9-1-3, con 4 KOs, mientras que Miranda subirá invicta al cuadrilátero con una foja de 11-0, con 1 KO. Este enfrentamiento es parte de la cartelera Road to the World.