Panamá, 29 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    La Canarinha busca sellar su pase a octavos ante un Japón invicto

    El NRG Stadium será el escenario donde una Brasil liderada por Vinícius pondrá a prueba la solidez táctica y el invicto de los nipones.

    EFE
    La Canarinha busca sellar su pase a octavos ante un Japón invicto
    El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dirige un entrenamiento este sábado. EFE/ SEBASTIÃO MOREIRA

    Miles de aficionados brasileños presentes en el NRG Stadium de Houston viven entre la euforia y la tensión los momentos previos al decisivo duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre Brasil y Japón.

    Desde primera hora de la mañana, y a pesar de los casi 35 grados de temperatura, una marea de hinchas comenzó el desfile hacia el estadio, donde a las 12:00 (hora local) arrancará la fase de eliminación directa para los dirigidos por Carlo Ancelotti.

    Líder de su grupo con dos victorias y un empate, la Canarinha se cita con un combinado japonés que avanzó como invicto en su llave tras empatar contra Países Bajos y Suecia, y derrotar a Túnez.

    Los nipones han dejado muestras de excelente técnica, organización y confianza creciente de cara al exigente cruce de este lunes en Houston.

    Brasil, con Vinícius Júnior a la cabeza, tendrá el reto de doblegar a un rival con el que perdió el pasado noviembre en un partido amistoso.

    La Canarinha busca sellar su pase a octavos ante un Japón invicto
    Vinícius Júnior celebrando un gol en un partido del grupo C del Mundial de la FIFA 2026 ante Escocia. EFE/ Alberto Estevez

    En aquel encuentro, el equipo sudamericano desperdició una ventaja de dos goles, lo que permitió que Japón lograra la primera victoria de su historia frente a los pentacampeones.

    Para este encuentro, las gradas del estadio reflejarán una clara superioridad numérica brasileña, aunque también destaca la presencia de un importante número de aficionados japoneses que se desplazaron a la ciudad tejana para apoyar a su selección.

    El factor Vinícius y la evolución de Neymar

    El seleccionado brasileño, que llegó a Houston el sábado por la tarde, realizó el domingo su última sesión de entrenamiento bajo las órdenes de Carlo Ancelotti.

    El estratega italiano ha decidido repetir la alineación titular que venció por 0-3 a Escocia en la última jornada de la fase de grupos.

    En ese partido, Vinícius Júnior prolongó su gran momento de forma al anotar su tercer y cuarto gol en la Copa del Mundo.

    Por su parte, Neymar Júnior sigue progresando en la recuperación del problema físico sufrido al comienzo del torneo y partirá desde el banquillo, con la posibilidad de actuar como revulsivo en caso de necesidad.

    La Canarinha busca sellar su pase a octavos ante un Japón invicto
    Neymar, durante el partido de su selección contra la de Escocia, correspondiente al Grupo C del Mundial. EFE/ Alberto Estevez

    “Neymar está progresando bien. Su disponibilidad va a depender del contexto del partido”, aseguró Ancelotti en la rueda de prensa de la víspera.

    Alineaciones confirmadas

    Brasil: Alisson en la portería; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos y Douglas Santos en la defensa; Lucas Paquetá, Casemiro y Bruno Guimarães en el medio campo; y Rayan, Matheus Cunha y Vinícius Júnior en la delantera.

    Japón: Zion Suzuki en la portería; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi e Hiroki Ito en la defensa; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada y Keito Nakamura en el medio campo; y Junya Ito, Ayase Ueda y Daizen Maeda en la delantera.

    EFE

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