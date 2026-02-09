La Champions revela balón de la final inspirado en Budapest

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Champions presenta el balón de la final en Budapest, diseñado por Adidas con inspiración Art Nouveau y tecnología de alto rendimiento.

La fase eliminatoria de la Liga de Campeones estrenará el balón oficial de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest, cuyo diseño se inspira en la identidad de la capital húngara como “Buda y Pest: historia de dos ciudades”.

Crafted for the big moments 😮‍💨



Introducing the 2025/26 UEFA Champions League Final ball ⚽@adidasfootball | #YouGotThis pic.twitter.com/rmwUunesnx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 9, 2026

Creado por Adidas y presentado este lunes, el balón refleja el contraste y la armonía que definen a la ciudad; cuenta con un sistema gráfico basado en las formas líquidas y en la tradición “Art Nouveau” de Budapest y con una paleta de colores vibrantes que refleja su patrimonio artístico.

The new Champions League ball for the knockouts and final is inspired by Budapest 🇭🇺🌟 pic.twitter.com/IDG4cHyo3F — B/R Football (@brfootball) February 9, 2026

La UEFA destacó que el balón cumple con los más altos estándares de rendimiento de élite e incluye la probada construcción sin costuras y termosellada de Adidas, a la vez que ofrece precisión, consistencia y control excepcionales, con un diseño para la velocidad, precisión e intensidad del fútbol de la Liga de Campeones.