Panamá, 09 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CHAMPIONS LEAGUE

    La Champions revela balón de la final inspirado en Budapest

    La Champions presenta el balón de la final en Budapest, diseñado por Adidas con inspiración Art Nouveau y tecnología de alto rendimiento.

    EFE
    La Champions revela balón de la final inspirado en Budapest
    La fase eliminatoria de la UEFA Champions League estrenará el balón especial de la final de Budapest. Tomada de X: @Arsenal.

    La fase eliminatoria de la Liga de Campeones estrenará el balón oficial de la final de la competición, que se jugará el 30 de mayo en Budapest, cuyo diseño se inspira en la identidad de la capital húngara como “Buda y Pest: historia de dos ciudades”.

    Creado por Adidas y presentado este lunes, el balón refleja el contraste y la armonía que definen a la ciudad; cuenta con un sistema gráfico basado en las formas líquidas y en la tradición “Art Nouveau” de Budapest y con una paleta de colores vibrantes que refleja su patrimonio artístico.

    La UEFA destacó que el balón cumple con los más altos estándares de rendimiento de élite e incluye la probada construcción sin costuras y termosellada de Adidas, a la vez que ofrece precisión, consistencia y control excepcionales, con un diseño para la velocidad, precisión e intensidad del fútbol de la Liga de Campeones.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • Fallo a favor de docente sancionada podría beneficiar a más de 200 educadores. Leer más
    • De Zerbi endurece su discurso y justifica la salida de Murillo por falta de compromiso. Leer más
    • Minseg paga $9.5 millones en primas de antigüedad a exfuncionarios de seguridad. Leer más
    • El 18 de febrero empieza el censo socioeconómico en la ruta del tren Panamá-Paso Canoas. Leer más
    • El Marsella se despide de Michael Amir Murillo hablando ‘panameño’. Leer más