La Conferencia Este de la LPF se prende al rojo vivo

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado 1° de noviembre, la Conferencia Este de la Liga Panameña de Fútbol vivirá su penúltima jornada al rojo vivo. Los seis equipos jugarán en simultáneo y, si bien entre ellos el Plaza Amador ya está clasificado directamente a semifinales y el Tauro está eliminado, ambos quieren levantar la imagen que han dejado en sus últimos encuentros.

En cuanto a los otros cuatro, el Alianza busca abrochar la clasificación, UMECIT acercarse, mientras que el Sporting San Miguelito, que viene en alza, y el Árabe Unido, que ha mejorado su nivel respecto a la primera mitad del torneo, buscan seguir soñando. Este sábado gigante de la LPF promete estar tremendo.

Tauro vs. Sporting San Miguelito: un grande en deuda contra un equipo en alza

Cuando inició esta temporada, nadie se esperaba la campaña que está haciendo el Tauro FC en este Torneo Clausura 2025. El club más laureado del país estaba preparado y mentalizado para pelear los primeros puestos y ser protagonista, como acostumbra.

Los dirigidos inicialmente por Kike García venían de caer en unas semifinales espectaculares del Apertura 2025 contra Plaza Amador, en una serie que muchos consideraron una final adelantada. Pero lo que ha vivido el onceno albinegro en los últimos meses se siente como un mal sueño del cual no ha podido despertar.

En 14 partidos, Tauro solo ha ganado tres, empatado cuatro y sumado siete derrotas, colocándose en la última posición de la conferencia. Ahora, bajo el mando del colombiano Bernardo Redín, los Toros buscarán cerrar con dignidad y pensar ya en 2026.

El Sporting San Miguelito, en cambio, lleva nueve partidos invicto en liga tras perder tres de sus primeros cinco. Además, el miércoles superó al Plaza Amador y será el único representante panameño en la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Los dirigidos por César Aguilar han sumado puntos con constancia y bajo perfil. Actualmente son uno de los equipos más sólidos de la liga y buscan dar un paso firme hacia la postemporada.

Plaza Amador vs. UMECIT: un león herido busca reivindicarse ante su afición

Entre el 12 de abril y el 1° de octubre, el Plaza Amador no conoció la derrota: 21 partidos invicto, con 18 victorias y tres empates entre LPF y Copa Centroamericana. Por momentos, parecía el mejor equipo de Centroamérica.

El primer golpe fue la eliminación en cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Real España hondureño, que rompió su racha. Diez días después, cayó el invicto en la LPF ante el Árabe Unido.

A eso le siguió la eliminación del miércoles frente al Sporting, sumando dos derrotas seguidas y otra ante Alianza. De siete partidos en octubre, el Plaza ganó dos y perdió cinco. Lo único rescatable fue el triunfo en el clásico nacional y la clasificación directa a semifinales.

Ahora enfrentará a un UMECIT que llega inspirado. El conjunto universitario vive una campaña de ensueño que puede coronar clasificando a playoffs. Si gana y el Sporting empata o pierde, UMECIT avanzará.

Alianza vs. Árabe Unido: un gigante que aún sueña ante un verdolaga que busca asegurar

El tercer duelo del día tendrá al Árabe Unido frente al Alianza FC, uno de los equipos sorpresa del torneo. El Árabe que se ve hoy no es el mismo que arrancó el Clausura.

Los colonenses no ganaron en sus primeras seis salidas, sumando tres empates y tres derrotas. Con Javier Ainstein al mando, cortaron la racha al vencer al Atlético Nacional, pero poco después fue reemplazado por Sergio ‘Jeringa’ Guzmán.

Bajo su dirección, el equipo ha resucitado: en siete partidos suma tres triunfos, tres empates y una derrota. Aunque el panorama es difícil, con cinco puntos menos que el tercer lugar, solo una victoria los podría mantener con vida.

En frente tendrán al Alianza FC, que marcha segundo y viene de ganar al Plaza Amador. Con siete victorias, cuatro empates y tres derrotas, los verdolagas pueden asegurar su pase a playoffs e incluso el segundo lugar si triunfan.

Detalles de los partidos

Los tres partidos se jugarán este sábado a las 8:00 p.m. en los siguientes estadios:

Tauro vs. Sporting San Miguelito — Estadio Rommel Fernández

Plaza Amador vs. UMECIT — COS Sports Plaza

Alianza FC vs. Árabe Unido — Estadio Los Andes