La continuidad de Botafogo en Libertadores, clave para el crecimiento de Kadir Barría

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Kadir Barría, el joven delantero panameño que ha entrado en la órbita del técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, aspira a seguir teniendo minutos para mantenerse en forma y entrar en la consideración del entrenador hispano-danés de cara a la Copa del Mundo a mediados de este año.

Con esta meta en mente, es indispensable que el Botafogo RJ, club brasileño donde milita Barría, se mantenga con vida en las competiciones que le quedan esta temporada. De esta forma, el equipo aseguraría disputar más partidos en lo que resta de la campaña, lo que beneficiaría enormemente el desarrollo del atacante en un año clave para su carrera.

El “Brasileirão”, la Copa Libertadores y la Taça Río del Campeonato Carioca son las tres competencias que tiene el Botafogo aún en juego. En el torneo continental ya se encuentran abajo en el global 1-0, luego de caer en Bolivia ante Nacional Potosí, mientras que mantienen una ventaja de 2-0 en la Taça Río sobre Boavista, a la espera del partido de vuelta.

Aun así, mantenerse vivos en la Libertadores es crucial para que el panameño de 18 años mantenga su ritmo de juego; en la Taça Río solo les queda la vuelta de la semifinal contra Boavista y, de clasificar, disputarán la final.

Barría, quien debutó con la selección mayor en enero en un amistoso ante Bolivia, con gol incluido, aún no suma minutos en la liga brasileña esta temporada, pero acumula 171 minutos disputados en los otros dos torneos en los que compite su club, incluidos 34 en su debut en la Libertadores el jueves pasado. Además, se convirtió en el panameño más joven en debutar en la competición sudamericana con 18 años y 7 meses de edad.

Tomando en cuenta que quedar eliminado en la fase actual de la Copa Libertadores hace imposible la participación en la Copa Sudamericana, si el Botafogo pierde, solo tendría como máximo dos partidos más en el Carioca y las 14 fechas restantes de la Serie A brasileña previas al parón por el Mundial en junio. Botafogo actualmente marcha en el duodécimo puesto con 3 puntos.

Recibirán esta noche a Nacional Potosí en un partido que ya era de vida o muerte, pero que ha adquirido un sentido adicional de urgencia, al menos para el panameño en su búsqueda por disputar su primer Mundial y, potencialmente, dar un salto hacia el fútbol europeo. El partido comienza a las 7:30 p.m. y será transmitido por ESPN y Disney+.