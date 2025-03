La Copa Oro ya cuenta con las 16 selecciones: Panamá está entre los protagonistas

La Copa Oro ya tiene a las 16 selecciones que competirán del 14 de junio al 6 de julio, en ocho ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Los últimos países que se unieron al torneo más importante de la Concacaf fueron Surinam, Trinidad y Tobago, Jamaica, Guatemala, Guadalupe, Costa Rica y Honduras.

Estos se unen a los ya clasificados Panamá, Estados Unidos, México (actual campeón), Canadá, República Dominicana, Curazao, Haití y El Salvador. En esta ocasión, el invitado será Arabia Saudita.

Esta será la décima participación consecutiva de La Roja en este torneo desde 2005. Su primera aparición en este torneo fue en la edición de 1993.

En el transcurso de este certamen, Panamá ha cosechado tres subcampeonatos (2005, 2013 y 2023) y dos terceros puestos (2011 y 2015).

Here are the final 1️⃣6️⃣! pic.twitter.com/cgGWAwzMQv