La Copa Talento Kids vivió una jornada llena de goles y emoción

Este domingo se jugó la penúltima jornada de la temporada regular de la Copa Talento Kids. Los 14 partidos se celebraron en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10 Femenina: Goleadas, blanqueadas y victorias ajustadas

La jornada abrió con la Sub-10 femenina, siendo el primer duelo la victoria de las Spartans del Colegio La Salle por la mínima ante las Lions del Colegio Real. El único gol lo anotó Ivanna McLean.

El segundo enfrentamiento fue el triunfo 3-1 de las Eagles de El Colegio de Panamá sobre las Hawks del Magen David Academy. Ximena Bibiloni marcó un doblete y Paulina Vallarino aportó otro tanto, mientras que Frida Udler descontó para las Hawks.

En el tercer encuentro, el Centro Educativo de Formación Integral Bilingüe Chino venció 3-0 a las Legends de la Academia Hebrea. Reyna Villarreal anotó dos goles y Zoe Mina completó el marcador.

En el cuarto cotejo, las Brader Raiders superaron 4-0 al Colegio San Agustín. Ana Pinilla brilló con tres goles y Adriana De León agregó otro.

En el penúltimo partido, las Fighting Owls de la Academia Interamericana golearon 5-0 a las Titans del Instituto Alberto Einstein. Valentina Suero anotó tres tantos, mientras que Clarisa Márquez y Analida Díaz sumaron uno cada una.

El último choque cerró la jornada femenina con la victoria 2-0 de las Mustangs del Panamerican School sobre las Águilas del Colegio Javier. Un gol de Valentina Landero y un autogol definieron el encuentro.

Sub-10 Masculina: Goles, blanqueadas y empates

Después de la jornada femenina, llegó el turno de la rama masculina. El primer partido fue la victoria de los Titans del Instituto Alberto Einstein ante los Lions del Colegio Real, con goles de David Policart, Jonathan Chitrit y Joseth Ovadia.

En el siguiente cotejo, los Eagles de El Colegio de Panamá vencieron 3-0 al Colegio San Agustín. Ethan Miller firmó un doblete, y Jorge López anotó el tercero.

En el tercer encuentro, los Jaguars del Metropolitan School superaron a los Green Panthers del Instituto Panamericano. Rodrigo Romero y Juan Martínez marcaron dobletes, mientras que Adam Farhat añadió otro tanto.

El cuarto partido fue triunfo 2-0 de los Spartans del Colegio La Salle sobre los Gators del Colegio St. Mary. Los goles fueron obra de Marcelo Picota y Maximiliano Pérez.

En el quinto juego, los Golden Eagles del Instituto Justo Arosemena derrotaron 3-1 a los Mustangs del Panamerican School. Martín Buenaño anotó dos goles y Miguel Zambrano agregó otro, mientras que Gael Gutiérrez marcó el tanto de los Mustangs.

El sexto duelo fue victoria 4-0 de los Hawks del Magen David Academy sobre el Colegio Episcopal. Eduardo Abadi marcó dos goles, y David Cohen junto a Ariel Bucholtz aportaron uno cada uno.

En el penúltimo enfrentamiento, los Legends de la Academia Hebrea ganaron 4-1 a los Coyotes del Oxford International School. Daniel Levy y Nessim Bassan anotaron dobletes, mientras que Sebastián Ramírez descontó para los Coyotes.

El último partido terminó 1-1 entre los Grizzlies de la United School of Panama y los Dolphins de la International School of Panama. Lucas González anotó para los Grizzlies y Rodrigo Yagüe empató para los Dolphins.

La acción se pausa, pero pronto volverá

La Copa Talento Kids se tomará un receso por las fiestas patrias, pero la emoción volverá a las canchas el domingo 16 de noviembre. Todos los partidos se celebrarán en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.