La defensa de Panamá, un bloque sólido dentro y fuera del campo

El defensor Fidel Escobar se sintió feliz de volver a jugar con la selección de Panamá, pero también dejó claro la confianza que tiene por sus compañeros en la zaga y en la selección de Panamá.

Escobar, de 30 años, dejó claro que se siente muy cómodo jugando con los centrales Andrés Andrade, José Córdoba, Egardo Fariña y Carlos Harvey, al considerar que se conocen bien y están para apoyarse.

"Llevamos casi 5 años desde que el Profe está aquí y cada quien conoce ya las virtudes de uno", Fidel Escobar sobre la armonía que existe entre todos los jugadores que conforman la defensa.

Video: Carlos Vidal-Endarahttps://t.co/1PQJ0De0YA pic.twitter.com/ozs2Gje1nK — La Prensa Panamá (@prensacom) June 11, 2025

“Ya sabemos. Cuando estoy con Andrade, Coto, Fariña, Harvey... A quién le toque y si no estoy, están ellos”, dijo Fidel al terminar el partido contra Nicaragua.

“Al final, ya todos nos conocemos. Esto no es de un mes o cinco días, ya llevamos casi cinco años desde que el profe está aquí. Cada quien conoce la virtud de uno. Me siento muy contento que siempre estamos unidos, respaldando, hablando. Nosotros tenemos que liderar atrás y mantener adelante bien equilibrado”, añadió.

¡NOS FUIMOS A L.A. 🌴!



La selección #PanamáMayor 🇵🇦 ya sale en su vuelo ✈️ rumbo a Los Ángeles 🇺🇸 para decir presente en la @GoldCup 🏆.



Agradecemos a @CopaAirlines ✈️ por su apoyo con nuestro equipo.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/U6PVJ15JaF — FEPAFUT (@fepafut) June 12, 2025

El defensor del Saprissa de Costa Rica expresó que la tranquilidad radica en la confianza que les brinda Thomas Christiansen a sus jugadores en cada partido.

“Hay jugadores y armonía, hay de todo en la Selección. Nosotros siempre hemos estado unidos y la verdad que le toque jugar”, manifestó Escobar.

“Sabemos que lo va a hacer de la mejor manera”, agregó.

¡🔥VICTORIA Y LÍDERES 🇵🇦!



Termina el partido con la victoria #PanamáMayor🇵🇦 ante Nicaragua 🇳🇮 para cerrar con paso PERFECTO el grupo D en las Eliminatorias rumbo al @FIFAWorldCup 2026 🏆.



⚽️César Yanis, Ismael Díaz y Eric Davis los goleadores 🔥.#MásPanameñosQueNunca🇵🇦 pic.twitter.com/XHVISK1VjQ — FEPAFUT (@fepafut) June 11, 2025

Entre los defensores, Fidel es uno que cuenta con mayor experiencia al disputar su tercera eliminatoria mundialista.

“Es la confianza que el profe me tiene a mí y le tiene igual a todos los compañeros. Me siento muy contento que me den la, siempre me voy a sentir muy contento de estar aquí”, expresó Escobar, quien se siente cómodo en jugar con línea de tres o cuatro.

“Depende de quién nos toque, porque al final ya tenemos ese sistema de jugar, ya lo hemos trabajado. No es algo nuevo que el profe lo esté trabajando de un día para otro, ya lo tenemos así. Nos sentimos muy contentos de jugar de las dos formas”, concluyó.