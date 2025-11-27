La derrota ante el Arsenal ‘le hace bien al Bayern’, según la prensa alemana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La derrota del Bayern a manos del Arsenal por 3-1 —la primera en la temporada en todas las competiciones— es algo que “le viene bien al Bayern” y es algo que no debe preocupar aunque sí debe invitar a reflexionar, según la prensa alemana.

“Lo bueno para los próximos meses es que el Bayern puede mostrar en qué puede mejorar los próximos meses para superar a un rival de ese calibre. Ello a finales de noviembre es más valioso que una victoria o un empate afortunado que sólo serviría para la estadística”, dice el diario “Bild” en un comentario.

El mismo diario sostiene en el artículo, titulado “Una derrota que le viene bien al Bayern”, que el club bávaro pudo estar a la altura del “actualmente mejor equipo de Europa” durante el primer tiempo y que ahora se trata de encontrar soluciones “para 584 pases, frente a 344 del Arsenal, no sirvan sólo para simular superioridad sino que lleven a algo que se refleje en el resultado”.

El Bayern Munich cayó 3-1 ante el Arsenal en Londres, despertando un debate entre si es señal de una crisis o una oportunidad de aprendizaje. EFE/EPA/ANDY RAIN

El portal deportivo “Kicker” dice que se trata de una derrota que “no es una razón para que el Bayern se preocupe pero sí para que reflexione”.

“Este partido no da razón para grandes preocupaciones pero sí para reflexionar. Los bávaros de Vincent Kompany quedan liberados de la fama de ser el mejor equipo de Europa porque el Arsenal ha dado respuesta a la pregunta de las preguntas de cómo se puede derrotar al Bayern”, dice el “Kicker”.

Para el “Süddeutsche Zeitung” de Múnich “tal vez la noche le deje una lección al Bayern a partir de la cual puede trabajar”.

“Han visto dónde está lo más alto de Europa”, dice.