Panamá, 30 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 30 de junio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Copa del Mundo

    La eficacia de Haaland envía a Noruega al Meetlife donde aguarda Brasil

    El delantero apareció al minuto 86 para dar el triunfo sobre Costa de Marfil y clasificar a octavos de final, donde enfrentará a Brasil en el MetLife Stadium.

    EFE
    La eficacia de Haaland envía a Noruega al Meetlife donde aguarda Brasil
    Erling Haaland (2i) celebra tras anotar el segundo gol contra Costa de Marfil. EFE/ Carlos Ramírez

    Un gol de Erling Haaland, en el minuto 86 y casi en su única acción de peligro, deshizo el empate ante Costa de Marfil, dio la victoria a Noruega y la envía al Metlife, donde aguarda la selección brasileña en octavos de final del Mundial 2026.

    Apenas había aparecido, pero tiene don. Como dijo la víspera su entrenador, Stale Solbakken, tiene la intuición de dónde puede estar el gol. Después de un partido muy flojo, encontró el balón decisivo cuando ya no había tiempo para que Costa de Marfiel reaccionase. Un pase de Patrick Berg que el atacante del City no tuvo más que empujar a la red.

    Marfileños y noruegos ofrecieron un deslucido partido. Desordenados y con más errores que aciertos, que acabó resolviendo la eficacia de Haaland.

    Reivindicó en la previa Stale Solbakken que su selección no juega al pelotazo en busca de Erling Haaland, sino que quiere el balón. Y lo tuvo en la primera mitad, pero no encontró la forma de hacérselo llegar al ariete, enredado en la tela de araña que crearon los de Emerse Faé en torno a él.

    No apareció Haaland, con Sorloth como asistente, hasta el tramo final del primer tiempo, cuando la selección marfileña se desordenó tras el encajar el gol, pero siempre con acciones forzadas.

    Y a Costa de Marfil, que tuvo más claro cómo alcanzar la meta rival, agarrada al despliegue físico de Franck Kessié y a la efervescencia por la banda izquierda de Yan Diomandé, le faltó remate.

    Rondó en numerosas ocasiones el área noruega, lanzó más de media docena de saques de esquina, pero no concretó, ni asustó más allá de un envió al lateral de la red Ghislain Konan, en el minuto 21.

    Anulado Haaland, Noruega encontró la solución antes del descanso en el habilidoso Antonio Nusa, que se inventó un gran gol, tras regatear al borde de área y lanzar con rosca lejos del alcance de Yahia Fofana (m.39). Mayor eficacia, imposible.

    Pudo empatar el conjunto de Faé al inicio del segundo tiempo, con un balón que le cayó en el lateral del área a Nicolas Pépé, pero el jugador del Villarreal se encontró con Orland Nyland, que rechazó con las piernas.

    La tuvo también Torbjørn Heggem, a placer tras un córner peinado por Sorloth, pero el balón lo sacó bajo palos la defensa marfileña (m.66) y, en un partido entregado a las acciones individuales, la entrada al campo de Amad Diallo fue decisiva.

    Porque el jugador del Manchester United, como en la primera parte Nusa, se inventó un gol con una incursión por la banda derecha, un regate y un disparo cruzado (m.75). Otro gran tanto para equilibrar un partido que se encaminaba a la prórroga.

    Pero en ese territorio, el de la incertidumbre, reina Haaland. Y el gigante noruego no falló la que tuvo, marcó su quinto gol en el torneo y envió a su equipo rumbo al Metlife, donde Brasil deberá tomar nota.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 20:15 Nuevo decreto redefine quién ejerce el control de una entidad para efectos de intercambio de información fiscal Leer más
    • 20:02 BYD lanza nueva Yuan Pro DM-I Leer más
    • 19:30 La eficacia de Haaland envía a Noruega al Meetlife donde aguarda Brasil Leer más
    • 19:18 ‘Quedé en shock’: Omar Alfanno reacciona al saber que recibirá el Premio del Consejo Directivo del Latin Grammy Leer más
    • 19:15 Sube a 1,943 la cifra de muertos y a 10,571 los heridos por doble terremoto en Venezuela Leer más
    • 19:01 Argentina reabre el debate ambiental: ¿minería o agua? Leer más
    • 18:55 Capac insta a reforzar la seguridad estructural en Panamá tras los devastadores terremotos en Venezuela Leer más
    • 18:52 Iverson Molinar lidera a Panamá en la ventana clave ante Cuba y Argentina Leer más
    • 18:36 Estos son los narcos y procesados por homicidio que ha defendido la virtual presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas Leer más
    • 18:20 Diez aspirantes avanzan en la selección del nuevo gerente educativo del ITSE Leer más