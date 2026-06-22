La era de los Oriundi

En las primeras décadas de la Copa del Mundo, la normativa de la FIFA era sumamente flexible.
Si un jugador obtenía el pasaporte de otro país y se radicaba allí, era elegible para jugar con su nueva selección, sin importar su pasado.
Esto dio pie al fenómeno de los oriundi (jugadores nacionalizados, en su mayoría sudamericanos, que brillaban en selecciones europeas).
Atilio DeMaría
Fue el primer futbolista en jugar la Copa del Mundo con dos selecciones nacionales diferentes.
#OnThisDay in 1909 Attilio Demaría was born - runner-up with @Argentina at 1930 World Cup before lifting it with Italy four years later pic.twitter.com/kJNN1BHhpX— GOLAZO (@golazoargentino) March 19, 2017
El mediocampista vistió la camiseta de Argentina en el primer Mundial de la historia, el de Uruguay en 1930, y cuatro años más tarde, en 1934, disputó el torneo con la selección italiana, proclamándose así campeón del mundo.
Luis Monti
En 1930 jugó el Mundial con la camiseta albiceleste y, cuatro años más tarde, con la azzurra.
1931: esordio in ⚫️⚪️ per il grande Luis #Monti. Accade proprio #OnThisDay pic.twitter.com/ezmMhKd9Rb— JuventusFC (@juventusfc) September 2, 2017
Además, tiene el honor de ser el jugador que marcó el primer gol de Argentina en la historia de los mundiales.
José Altafini
Fue campeón con Brasil en el Mundial de 1958.
Happy birthday today to Mr. Golasso, José Altafini! ⚽️🎂#ForzaJuve pic.twitter.com/m1ck8gtbzE— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 24, 2020
Cuatro años después, defendió la camiseta de Italia en el Mundial de Chile 1962, donde vio cómo sus antiguos compañeros revalidaban el título de campeones del mundo.
Ferenc Puskás
En su caso, Puskás defendió los colores de su país de nacimiento, Hungría.
9/100 Ferenc Puskas https://t.co/k5JX7rgxd5 pic.twitter.com/QTTgSFaitg— Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) July 29, 2017
Disputó así el campeonato del mundo de 1954, en el que llegó a ser subcampeón.
Ocho años después, en Chile 1962, jugó con la selección española.
José Emilio Santamaría
El jugador fue convocado con la selección de Uruguay para jugar el Mundial de 1954 y, ocho años después, disputó con la camiseta de España el Mundial de Chile 1962.
Mañana #Nacional homenajeará a José Emilio Santamaría colocando su nombre en la cancha número 3 de Los Céspedes.— Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) March 7, 2018
- Nacional (1949-57): 182 PJ - 8 ⚽️ - 12 🏆
- Real Madrid (1957-66): 227 PJ - 2 ⚽️ - 12 🏆 (4 Champions)
- Uruguay (1952-57): 42 PJ
- España (1958-62): 18 PJ pic.twitter.com/l1F8ADziRt
Estas fueron sus únicas participaciones, ya que no jugó el Mundial del 58.
La primera gran prohibición
El escándalo mediático y deportivo de ver a selecciones fichando talento extranjero de élite en el Mundial del 62 obligó a la FIFA a intervenir drásticamente.
En 1964, el organismo instauró una regla de hierro: “Un jugador, un país”
Se dictaminó que cualquier futbolista que disputara un solo partido oficial con una selección absoluta quedaba bloqueado de por vida.
Ya no habría más casos de intercambios de camisetas a conveniencia.
La fractura geopolítica
La estricta regla de 1964 funcionó a la perfección durante casi treinta años, hasta que la geopolítica mundial presentó un vacío legal ineludible:
¿qué sucede si el país al que le juraste lealtad deportiva deja de existir en los mapas?
La disolución de Yugoslavia obligó a la FIFA a hacer excepciones por pura fuerza mayor.
Robert Prosinecki
En 1990 jugó el Mundial con la selección de Yugoslavia; sin embargo, tras la guerra de los Balcanes y la independencia de Croacia.
Robert Prosinečki 🇭🇷 pic.twitter.com/FstWYwRDRx— 90s Football (@90sfootball) December 13, 2022
En 1998 pasó a disputar el Mundial con esta selección y repitió convocatoria con Croacia en Corea-Japón 2002.
Dejan Stanković
Su caso es el más fascinante de la historia de los mundiales porque él jamás cambió de pasaporte por voluntad propia.
En Francia 1998 jugó defendiendo a la ya reducida Yugoslavia.
🇷🇸 Dejan Stanković e o único jogador na história a ter disputado três Copas do Mundo por países diferentes.— Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) March 3, 2025
1998 - Iugoslávia
2006- Sérvia e Montenegro
2010 - Sérvia
O meia é o resumo da dissolução da Iugoslávia. pic.twitter.com/boGezbQQEq
Para Alemania 2006, la nación había cambiado su Constitución y nombre oficial, por lo que acudió representando a Serbia y Montenegro.
En Sudáfrica 2010, tras la escisión definitiva de ambas repúblicas, capitaneó a Serbia.
La era moderna
La FIFA comenzó a actualizar sus estatutos para adaptarse a los flujos migratorios, aunque siempre blindando las Copas del Mundo.
2004 (La apertura juvenil): La FIFA permitió por primera vez que un jugador que hubiera representado a un país en categorías juveniles pudiera cambiar a su segunda nacionalidad en la categoría absoluta.
Siempre y cuando tuviera ese segundo pasaporte en el momento exacto en que jugó su primer partido juvenil.
Septiembre de 2020 (La regla actual): Durante su 70.º Congreso, la FIFA aprobó una enmienda histórica que flexibilizó el cambio de selección mayor bajo condiciones milimétricas.
Hoy, un futbolista puede cambiar de país si:
No ha jugado más de tres partidos oficiales con la selección absoluta antes de cumplir los 21 años.
Han pasado al menos tres años desde su último partido internacional.
No ha participado jamás en la fase final de un Mundial o un torneo continental (Copa América, Eurocopa, etc.).
Desde la libertad absoluta de los primeros mundiales que permitió brillar a los oriundi, pasando por la rigidez extrema de los años sesenta, hasta llegar a las ineludibles excepciones geopolíticas de los noventa, las reglas han tenido que mutar constantemente por pura necesidad.
La historia de las normativas de la FIFA demuestra que el fútbol nunca ha estado aislado de los cambios sociales, políticos y migratorios del mundo.