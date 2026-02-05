La Extrema Roja y La Legión manejarán cupos limitados de entradas mundialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Federación Panameña de Fútbol anunció que las entradas asignadas por la FIFA dentro de la categoría Supporter Entry Tier serán canalizadas a través de las barras organizadas para su reparto entre aficionados

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) informó este 5 de febrero que los boletos de categoría grada básica otorgados por la FIFA a las federaciones clasificadas para la Copa Mundial 2026 serán repartidos a través de los grupos de barras organizadas La Extrema Roja y La Legión, que se encargarán de su distribución entre los seguidores de la selección nacional.

La entidad detalló en un comunicado oficial que ambas barras serán responsables de comunicar en sus canales los pasos y requisitos necesarios para optar por estos boletos, los cuales forman parte de una asignación limitada destinada exclusivamente a aficionados de selecciones clasificadas.

La FPF agradeció públicamente a estos grupos de animación por el respaldo constante al equipo nacional en sus partidos, destacando que su apoyo en las gradas es un factor clave para el entorno competitivo de la selección. También compartió los correos electrónicos de contacto de ambas organizaciones para consultas sobre el proceso: laextremaroja@gmail.com y lalegionpma@gmail.com.

La Legión suele ocupar la zona central del preferencial este inferior en el Rommel Fernández. LP/Elysée Fernández

‘La quinta categoría’

Esta distribución forma parte del nuevo esquema de entradas anunciado por la FIFA en diciembre pasado, cuando confirmó la creación de la categoría denominada “Supporter Entry Tier” para el Mundial 2026. Esta modalidad ofrece boletos a un precio fijo de 60 dólares para los 104 partidos del torneo, incluida la final, con el objetivo de facilitar el acceso de los aficionados de cada selección participante.

Según el lineamiento del organismo rector del fútbol mundial, estas entradas de grada básica están reservadas para seguidores de los equipos clasificados y su asignación queda bajo control directo de cada federación miembro participante. Cada federación define sus propios criterios de selección y el mecanismo de solicitud, con la obligación de priorizar a los aficionados más fieles.

Dentro de la estructura de reparto establecida por la FIFA, el 50% de las entradas asignadas a cada federación corresponde a las categorías más económicas. De ese total, un 40% pertenece a grada asequible y un 10% a grada básica, segmento en el que se ubican los boletos que ahora gestionará la FPF mediante las barras organizadas.

El anuncio se produce en medio de una alta demanda global de boletos para la Copa Mundial 2026, luego de que la FIFA reportara 500 millones de solicitudes en las primeras fases de interés, lo que elevó la presión sobre los sistemas de asignación para cada país clasificado.