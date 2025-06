La familia Buss vende los Lakers por $10 mil millones, récord en el deporte estadounidense

El empresario Mark Walter ha llegado a un acuerdo con la familia Buss, propietaria de Los Angeles Lakers de la NBA, para adquirir una participación mayoritaria de la franquicia, valorada en 10 mil millones de dólares, según ESPN.

Esta enorme cifra rompe el récord en la compra de un equipo en Estados Unidos, hasta ahora registrado en la transacción de los Boston Celtics en marzo con 6,100 millones de dólares.

Tres meses después, los Lakers se venden un 64 % más caros.

The Lakers now have the LARGEST sale of a professional sports franchise in the world 😳 💰 pic.twitter.com/I871mq03On

Es el fin de una era para la NBA, pues la familia Buss controlaba los Lakers desde 1979. La familia Grousbeck, era la propietaria de los Celtics desde 2002.

Mark Walter es el director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global y tiene participaciones en varios equipos deportivos, como Los Angeles Dodgers de la MLB, Los Angeles Sparks de la WNBA o el equipo Cadillac de la Fórmula 1, que debuta en 2026.

También tenía una participación minoritaria en los Lakers desde 2021.

Jerry Buss compró los Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares en un paquete que incluía Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum.

Breaking: The Buss family is entering an agreement to sell majority ownership of the Los Angeles Lakers to Mark Walter, the CEO and chairman of diversified holding company TWG Global, sources tell @ShamsCharania.



Jeanie Buss will continue to serve in her role as Governor after… pic.twitter.com/5Q5AJteYzw