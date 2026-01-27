Panamá, 27 de enero del 2026

    Baloncesto

    La FEB y la NBA estrechan lazos en Nueva York

    La Federación Española de Baloncesto refuerza su relación con la NBA tras una reunión clave en Nueva York para impulsar proyectos conjuntos a futuro.

    EFE
    Directivos de la Federación Española de Baloncesto se reunieron con altos dirigentes de la NBA en Nueva York. Tomada de X: @BaloncestoESP.

    Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), y el seleccionador nacional, Chus Mateo, se reunieron este martes en Nueva York con el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un encuentro en el que se pusieron las bases de futuras colaboraciones entre ambas instituciones.

    El viaje formó parte de la gira de la FEB por Estados Unidos y contó con la participación de directivos de la NBA, como el comisionado adjunto Mark Tatum, y de la WNBA, liga femenina estadounidense, según informó la Federación.

    Además, Aguilar hizo entrega de dos camisetas de la selección española masculina con los nombres de Adam Silver y Mark Tatum, de quienes destacó su “predisposición y cercanía”, y el cartel de la primera visita de un equipo de la NBA a España, concretamente de los partidos jugados por los Syracuse Nationals a Barcelona y Madrid en mayo de 1956.

    “Ha sido una mañana muy productiva y positiva. Hemos estado hablando de posibles proyectos a corto, medio y largo plazo, tanto a nivel de formación como profesional, pero también en el ámbito de comunicación. La mejor idea que podemos tener es que la NBA tiene un exhaustivo conocimiento de lo que es el baloncesto español y cómo se trabaja en la Federación Española. Y saben el gran potencial que tenemos. Estamos en continuo crecimiento y los proyectos que puedan venir van a potenciar que sigamos siendo punteros en el mundo”, indicó Aguilar.

    Silver ya dio una rueda de prensa en Berlín, Alemania el pasado 15 de enero, en la que expuso algunas ideas en relación a la creación del proyecto NBA en Europa, que iría de la mano de FIBA, para el que ya habían hablado directamente con el Real Madrid y con “otros clubes españoles”.

    Este viaje de la delegación de la FEB por Estados Unidos continuará las próximas semanas con reuniones con los jugadores españoles de la NBA Hugo González y Santi Aldama y algunos de los que compiten en la liga universitaria, la NCAA.

    EFE

    Agencia de noticias

