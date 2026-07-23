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    Fútbol

    La Federación Alemana podría presentar mañana a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador

    La DFB convocó una conferencia de prensa para este viernes, en medio de versiones que dan por resuelta la salida del entrenador alemán como director global de fútbol de Red Bull.

    EFE
    La Federación Alemana podría presentar mañana a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador
    La Federación Alemana de Fútbol ha programado una conferencia de prensa para el viernes, cuando se espera que Jurgen Klopp sea presentado como el nuevo entrenador principal de la selección nacional. EFE

    La Federación Alemana de Fútbol (DFB) convocó para este viernes una conferencia de prensa en la que se espera que presente a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador de Alemania, en sustitución de Julian Nagelsmann.

    La invitación enviada por la DFB no ofrece detalles sobre el motivo de la comparecencia, programada para las 11:00 a.m. en Alemania (4:00 a.m. de Panamá y 9:00 GMT).

    Sin embargo, en los últimos días se intensificaron las negociaciones para incorporar al extécnico del Borussia Dortmund y Liverpool.

    El principal obstáculo para concretar su llegada era el contrato que Klopp mantenía como director global de fútbol de Red Bull, cargo que ocupaba desde enero de 2025.

    Medios alemanes señalaron en las últimas horas que ambas partes alcanzaron un acuerdo que contempla una donación de un millón de euros por parte de la DFB a Wings for Life, fundación vinculada a Red Bull que financia investigaciones sobre lesiones de médula espinal.

    Klopp y la federación alemana ya habían alcanzado un principio de acuerdo, por lo que la operación dependía de que Red Bull autorizara su salida.

    El entrenador de 59 años es una de las figuras más influyentes del fútbol alemán en las últimas décadas, especialmente por su etapa al frente del Borussia Dortmund.

    Durante su paso por el conjunto amarillo conquistó dos títulos consecutivos de la Bundesliga, con los que desafió la hegemonía del Bayern Múnich, y condujo al equipo hasta la final de la Liga de Campeones de 2013.

    Posteriormente asumió la dirección del Liverpool, club con el que ganó la Liga de Campeones, la Premier League y otros títulos del fútbol inglés.

    EFE

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