La Federación Alemana podría presentar mañana a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La DFB convocó una conferencia de prensa para este viernes, en medio de versiones que dan por resuelta la salida del entrenador alemán como director global de fútbol de Red Bull.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) convocó para este viernes una conferencia de prensa en la que se espera que presente a Jürgen Klopp como nuevo seleccionador de Alemania, en sustitución de Julian Nagelsmann.

La invitación enviada por la DFB no ofrece detalles sobre el motivo de la comparecencia, programada para las 11:00 a.m. en Alemania (4:00 a.m. de Panamá y 9:00 GMT).

Sin embargo, en los últimos días se intensificaron las negociaciones para incorporar al extécnico del Borussia Dortmund y Liverpool.

El principal obstáculo para concretar su llegada era el contrato que Klopp mantenía como director global de fútbol de Red Bull, cargo que ocupaba desde enero de 2025.

Medios alemanes señalaron en las últimas horas que ambas partes alcanzaron un acuerdo que contempla una donación de un millón de euros por parte de la DFB a Wings for Life, fundación vinculada a Red Bull que financia investigaciones sobre lesiones de médula espinal.

🚨🇩🇪 Jürgen Klopp, set to sign his official four year contract as new Germany head coach by next week.



Never in doubt as reported for weeks; the Federation only wanted Klopp.



Up next: Nations League 2027, Euro 2028, World Cup 2030.



➕ https://t.co/t99uaPyc7m pic.twitter.com/38iTFF3wN1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2026

Klopp y la federación alemana ya habían alcanzado un principio de acuerdo, por lo que la operación dependía de que Red Bull autorizara su salida.

El entrenador de 59 años es una de las figuras más influyentes del fútbol alemán en las últimas décadas, especialmente por su etapa al frente del Borussia Dortmund.

Durante su paso por el conjunto amarillo conquistó dos títulos consecutivos de la Bundesliga, con los que desafió la hegemonía del Bayern Múnich, y condujo al equipo hasta la final de la Liga de Campeones de 2013.

Posteriormente asumió la dirección del Liverpool, club con el que ganó la Liga de Campeones, la Premier League y otros títulos del fútbol inglés.