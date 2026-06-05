Panamá, 05 de junio del 2026
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    Torneo

    La FIFA anuncia unas ceremonias prepartido inmersivas en el Mundial

    EFE
    La FIFA anuncia unas ceremonias prepartido inmersivas en el Mundial
    Ceremonia previa al partido centrada en los aficionados que debutará en el Mundial 2026. Tomado de FIFA

    La FIFA anunció este jueves un nuevo concepto de ceremonias previas a los partidos del Mundial de 2026, con experiencias inmersivas tanto para los aficionados como para los jugadores.

    “Durante la competición, se aplicará un nuevo enfoque inmersivo que transformará el estadio en un escenario compartido donde los aficionados y las selecciones vivirán un momento muy especial con el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como telón de fondo. Todos los seguidores, independientemente de qué butaca ocupen, disfrutarán de una perspectiva única y emocionante”, informó la FIFA.

    “Para ello, se emplearán banderas de grandes dimensiones de los países contendientes y elementos situados estratégicamente sobre el terreno de juego para involucrar al público de una forma auténtica y significativa”, añadió la entidad.

    Una de las particularidades será la participación de las plantillas completas durante los himnos nacionales.

    “Durante los himnos nacionales, todos los jugadores de ambos equipos -no solo los once titulares- formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo, a fin de que todos participen en ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el mayor escenario del fútbol”, explicó la FIFA.

    A medida que avance el torneo, se incorporarán otros elementos, como humo de colores o pirotecnia.

    “Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el fútbol. La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente”, aseguró Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

    EFE

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