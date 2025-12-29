Panamá, 29 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    La FIFA entregará los premios ‘The Best’ de 2026 en Dubai

    EFE
    La FIFA entregará los premios ‘The Best’ de 2026 en Dubai
    Gianni Infantino anunció este lunes que la ceremonia de los premios The Best de 2026 se celebrará en Dubái. EFE/EPA/CLAUDIO THOMA

    La ceremonia de entrega de los premios “The Best” de la FIFA de 2026 se celebrará en Dubai, según anunció este lunes en el emirato el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante la cumbre “World Sports Summit”.

    Infantino avanzó durante su intervención en el evento el acuerdo alcanzado para reconocer en Dubai a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, con los votos de los capitanes y los seleccionadores nacionales, más los de aficionados y medios de comunicación.

    Puedo anunciar aquí una nueva colaboración que hemos cerrado juntos para homenajear a los mejores jugadores, entrenadores y equipos aquí en Dubái. Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero”, aseguró Infantino un día después de la entrega de los ‘Globe Soccer Awards 2025’ en Dubai.

    En la última edición de los premios “The Best”, celebrada el pasado día 16 en Doha, el delantero francés del PSG Ousmane Dembélé fue reconocido como el mejor jugador del año y la centrocampista española del Barcelona Aitana Bonmati recogió el galardón por tercera vez consecutiva.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Gobierno de Panamá ordena la inmediata restauración del monumento chino en el mismo sitio, en el Mirador del Puente de las Américas. Leer más
    • Titular del MOP confirma cobro de peaje en carriles rápidos de la vía Centenario y autopista Panamá Oeste. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte: multa impuesta por el MOP al consorcio Cuarto Puente no es ilegal. Leer más
    • Ifarhu prevé pagar el tercer PASE-U 2025 a partir de enero de 2026. Leer más
    • Tres consorcios compiten por contrato de $26.1 millones para la recuperación de la Cinta Costera y Amador. Leer más
    • Presidente Mulino califica de ‘imperdonable’ la demolición del monumento chino y anuncia que será reconstruido. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más