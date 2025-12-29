La FIFA entregará los premios ‘The Best’ de 2026 en Dubai

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ceremonia de entrega de los premios “The Best” de la FIFA de 2026 se celebrará en Dubai, según anunció este lunes en el emirato el presidente del organismo, Gianni Infantino, durante la cumbre “World Sports Summit”.

Infantino avanzó durante su intervención en el evento el acuerdo alcanzado para reconocer en Dubai a los mejores jugadores, entrenadores y equipos, con los votos de los capitanes y los seleccionadores nacionales, más los de aficionados y medios de comunicación.

“Puedo anunciar aquí una nueva colaboración que hemos cerrado juntos para homenajear a los mejores jugadores, entrenadores y equipos aquí en Dubái. Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero”, aseguró Infantino un día después de la entrega de los ‘Globe Soccer Awards 2025’ en Dubai.

En la última edición de los premios “The Best”, celebrada el pasado día 16 en Doha, el delantero francés del PSG Ousmane Dembélé fue reconocido como el mejor jugador del año y la centrocampista española del Barcelona Aitana Bonmati recogió el galardón por tercera vez consecutiva.