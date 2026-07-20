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    Copa del Mundo

    La FIFA investigará los incidentes protagonizados por Argentina tras la final del Mundial 2026

    El organismo revisará los informes arbitrales y las imágenes del partido antes de determinar si impone sanciones por los altercados ocurridos al finalizar el encuentro.

    EFE
    La FIFA investigará los incidentes protagonizados por Argentina tras la final del Mundial 2026
    Leandro Paredes empuja a Gavi al finalizar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. EFE/ Ángel Colmenares

    La FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizar los incidentes registrados tras la final del Mundial 2026, informó este lunes Sky Sports News.

    El organismo revisará las actas arbitrales y las imágenes del encuentro antes de decidir si adopta medidas disciplinarias contra integrantes de la selección argentina por los hechos ocurridos una vez concluido el partido.

    Al término de la prórroga, los jugadores de España celebraron sobre el césped del MetLife Stadium la conquista de su segundo título mundial.

    En medio de los festejos, el argentino Nahuel Molina golpeó al español Rodri Hernández, incidente que desencadenó una trifulca entre futbolistas de ambos equipos y que terminó con la expulsión de Leandro Paredes.

    Además, el asistente técnico de Argentina, Roberto Fabián Ayala, empujó al español Dani Olmo durante los altercados.

    Otra de las acciones que generó polémica fue que varios jugadores argentinos permanecieron de espaldas y sin observar el momento en que España levantó el trofeo de la Copa del Mundo.

    De acuerdo con Sky Sports News, la FIFA investigará la conducta de la selección argentina y, tras evaluar las pruebas disponibles, determinará si corresponde imponer sanciones.

    EFE

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