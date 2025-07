La FIFA se abre al diálogo con el sindicato de futbolistas FIFPRO pero ‘sin chantajes’

El director de Legales y Cumplimiento de la FIFA, Emilio García Silvero, señaló este miércoles que la organización está abierta a dialogar con el sindicato de futbolistas FIFPRO sobre las exigencias de los jugadores pero pidió que las conversaciones sean “sin chantajes ni extorsiones”.

“Nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ellos pero sin chantajes ni extorsiones”, mencionó García Silvero en una conferencia de prensa virtual, en la que abordó el conflicto existente entre la entidad madre del fútbol mundial y los futbolistas nucleados bajo el sindicato FIFPRO.

“La FIFA reconoce al sindicato como interlocutor pero no como único, porque hay lugares donde FIFPRO no tiene representación, como Japón, Brasil y Ecuador; y otros que están descontentos como México, España y Suiza”, añadió, y denunció que “la exclusividad que piden ellos no es legal porque no respeta la libertad sindical”.

Además, explicó que la FIFA tiene la intención de tener un grupo de trabajo con distintos sindicatos para formular normas que serán vinculantes a nivel nacional.

Las declaraciones de García Silvero se producen días después de que FIFPRO expresara el viernes “su profunda preocupación por la forma en que la FIFA está gestionando actualmente el fútbol mundial” y señalara que “las políticas comerciales impuestas por su sistema autocrático de gobernanza” han socavado los derechos de los y las futbolistas", especialmente en lo que refiere al calendario de partidos, períodos de recuperación y condiciones de juego.

El presidente de #FIFPRO, Sergio Marchi, explica por qué los futbolistas deben tomar parte en la toma de decisiones y analiza las fallas de gobernanza en el fútbol actual. Vía @TheAthleticFC.



🔗 https://t.co/j0i0Bm2KUn pic.twitter.com/u4LqR930Sz — FIFPRO (@FIFPRO) July 23, 2025

En respuesta, la FIFA se mostró “muy decepcionada por el tono cada vez más divisivo y contradictorio adoptado por los dirigentes de la FIFPRO” y reiteró ese mismo día su “llamamiento al diálogo con los organismos legítimos que anteponen el bienestar de los jugadores”.

“En la FIFA nos sentimos muy decepcionados por una parte de la FIFPRO, porque muchos sindicatos se han contactado con nosotros para buscar consensos para trabajar en pos de los jugadores”, explicó este miércoles García Silvero, que acusó al sindicato de buscar “aparecer en los medios” en lugar de buscar soluciones a los problemas y necesidades de los futbolistas.

“Ser presidente de la FIFPRO no es ser opuesto de la FIFA sino buscar consensos”, agregó, en alusión al accionar del presidente del sindicato, el argentino Sergio Marchi.