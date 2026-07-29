La FIFA vuelve a buscar capital privado entre las dudas del fútbol europeo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La FIFA ha vuelto a abrir la puerta al capital privado para financiar sus grandes torneos mediante el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), una vía de financiación que el organismo ya exploró sin éxito en 2018 y que vuelve a despertar recelos.

El plan anunciado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como una propuesta que debe ser analizada y aprobada por las federaciones, busca ampliar los fondos destinados al desarrollo del fútbol global durante los próximos años.

La iniciativa recupera las sombras de una propuesta similar lanzada en abril de 2018, cuando Infantino promovió una inyección de 25.000 millones de dólares en 12 años junto al fondo japonés SoftBank y un consorcio de inversores asiáticos y de Oriente Medio para crear nuevas competiciones, entre ellas un Mundial de Clubes ampliado.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (izq.), y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (der.). EFE/WILL OLIVER

Aquel proyecto fue desechado tras la firme oposición de la UEFA y de las principales ligas continentales, que consideraron en riesgo el valor de sus activos estratégicos, como la Liga de Campeones y la Eurocopa.

El escepticismo actual evoca también la crisis de la Superliga Europea en abril de 2021, un proyecto paralelo impulsado por doce grandes clubes que colapsó a los pocos días ante el rechazo masivo de aficionados, federaciones y estamentos políticos.

Pese a las dudas en el fútbol, el modelo de entrada de capital riesgo cuenta con antecedentes consolidados en otros deportes. En diciembre de 2018, la Premiership Rugby inglesa vendió un 27 % de sus participaciones a la firma CVC Capital Partners por más de 200 millones de libras (unos 253 millones de dólares al cambio de la época).

CVC, que ya había gestionado los derechos comerciales de la Fórmula 1 entre 2006 y 2017, extendió posteriormente sus inversiones al torneo del Seis Naciones, manteniendo un modelo enfocado en la expansión global y la mejora de las infraestructuras de los clubes.