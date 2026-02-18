Panamá, 18 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    COPA DEL REY

    La final de la Copa del Rey ya tiene fecha y horario oficial

    La Real Federación Española de Fútbol confirmó la fecha y hora de la final de la Copa del Rey en La Cartuja, con cambio de calendario por eventos clave en Sevilla.

    EFE
    La final de la Copa del Rey ya tiene fecha y horario oficial
    El Atlético de Madrid goleó 4-0 al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. EFE/Mariscal

    La final de la Copa del Rey 2025/26 se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla el próximo sábado 18 de abril a partir de las 2:00 p.m. (hora de Panamá), según ha informado este miércoles la Federación Española de Fútbol (RFEF).

    En principio el encuentro se iba a disputar el 25 de abril, pero al coincidir con la Feria de Abril de Sevilla y el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz), dos grandes acontecimientos, se decidió cambiar el día.

    Ese mismo sábado la selección femenina juega un partido de clasificación para el Mundial de 2027 frente a Ucrania , cuyo horario, aún sin confirmar, podría ser las 9:00 a.m. (hora de Panamá).

    La final, séptima consecutiva en La Cartuja, espera a conocer sus protagonistas. El Atlético de Madrid ganó en la ida al Barcelona por 4-0 en el Metropolitano y la Real Sociedad se impuso al Athletic en San Mamés por 0-1. Los partidos de vuelta se jugarán en el Camp Nou el martes 3 de marzo y en Anoeta el miércoles.

    EFE

    Agencia de noticias


