La final de la Copa del Rey ya tiene fecha y horario oficial

La final de la Copa del Rey 2025/26 se disputará en el estadio La Cartuja de Sevilla el próximo sábado 18 de abril a partir de las 2:00 p.m. (hora de Panamá), según ha informado este miércoles la Federación Española de Fútbol (RFEF).
En principio el encuentro se iba a disputar el 25 de abril, pero al coincidir con la Feria de Abril de Sevilla y el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez de la Frontera (Cádiz), dos grandes acontecimientos, se decidió cambiar el día.
𝗟𝗮 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝘆 𝗠𝗮𝗽𝗳𝗿𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗶𝗿𝗮́ 𝘀𝘂 𝗴𝗿𝗮𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗲𝗹 𝘀𝗮́𝗯𝗮𝗱𝗼 𝟭𝟴 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹— RFEF (@rfef) February 18, 2026
El partido se disputará a las 21:00 horas en el estadio La Cartuja de Sevilla.
Ese mismo sábado la selección femenina juega un partido de clasificación para el Mundial de 2027 frente a Ucrania , cuyo horario, aún sin confirmar, podría ser las 9:00 a.m. (hora de Panamá).
La final, séptima consecutiva en La Cartuja, espera a conocer sus protagonistas. El Atlético de Madrid ganó en la ida al Barcelona por 4-0 en el Metropolitano y la Real Sociedad se impuso al Athletic en San Mamés por 0-1. Los partidos de vuelta se jugarán en el Camp Nou el martes 3 de marzo y en Anoeta el miércoles.