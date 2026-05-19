La final entre Alianza y Plaza Amador también definirá al goleador del Clausura 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Heuyin Guardia y José Murillo separados por solo un tanto en la tabla de artilleros.

La final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol no solo definirá al nuevo campeón del balompié nacional, sino también al máximo goleador del certamen. Heuyin Guardia, del Alianza FC, y José Murillo, del Plaza Amador, llegarán al partido decisivo separados por apenas un gol en la tabla de artilleros.

Guardia lidera actualmente la clasificación con nueve anotaciones, mientras que Murillo le sigue muy de cerca con ocho tantos, por lo que ambos delanteros tendrán una motivación adicional cuando sus equipos se enfrenten este sábado 23 de mayo en el estadio estadio Rommel Fernández, desde las 6:00 p.m.

El atacante de Alianza ha sido una de las grandes figuras del torneo. De hecho, aportó en la clasificación de los Verdolagas, con un tanto en los playoffs ante el Club Atlético Independiente.

José Murillo (izq.) celebra con Rudy Yearwood el gol del partido en el COS Sports Plaza. Cortesía

Por su parte, Murillo ha sido una de las piezas ofensivas más determinantes del bicampeón Plaza Amador, ya que viene de marcar tres tantos en la serie semifinal contra UMECIT.

La pelea entre ambos refleja el peso ofensivo que han tenido Plaza Amador y Alianza en este Clausura 2026, siendo los finalistas del campeonato y contando, además, con dos de los jugadores más determinantes frente al arco rival.

Detrás de Guardia y Murillo aparecen Óscar Becerra (UMECIT), Ronaldo Dinolis (San Francisco) y Gabriel Torres (Veraguas United), todos con siete goles. Más abajo figuran Saed Díaz (Tauro FC) y Jafet Obando (CAI), ambos con seis anotaciones.

La lista de goleadores también incluye a Davis Contreras (CAI), Alessandro Canales (Árabe Unido), Andrick Edwards (UMECIT) y John Jairo Alvarado (Alianza FC), todos con cinco tantos.