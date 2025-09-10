La hoja de ruta de Thomas Christiansen: Reuniones, avanzada y trabajo de oficina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Culminada la fecha FIFA de septiembre, donde la selección nacional de Panamá empató sin goles en Paramaribo ante Surinam e igualó 1-1 en casa frente a Guatemala, el panorama se centra ahora en los decisivos compromisos de octubre.

El jueves 10 de octubre, la selección panameña visitará el estadio Jorge Mágico González en San Salvador, sede alterna de la selección salvadoreña debido a que el estadio Cuscatlán acogerá seis días antes un concierto de la banda Guns N’ Roses.

Cuatro días después, Panamá recibirá en el estadio Rommel Fernández a Surinam, en un partido que puede ser determinante para las aspiraciones mundialistas.

Ese choque directo podría permitir a Panamá, actualmente en el tercer puesto del grupo A, saltar hasta el liderato y retomar el control en la tabla.

Mientras tanto, el cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen se concentra en semanas de planificación y trabajo de oficina.

La Prensa consultó a un miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) sobre el respaldo al seleccionador y la respuesta fue categórica: apoyo total al entrenador hispano-danés.

Christiansen cumplirá en octubre cinco años desde su debut al frente de la selección, que se dio con dos victorias en partidos amistosos contra Costa Rica en San José.

Este martes, el cuerpo técnico —conformado por ocho personas— sostuvo una reunión de evaluación. En redes sociales compartieron una fotografía del encuentro acompañada de un mensaje optimista: “El sueño sigue vivo”.

Lo próximo en agenda será una reunión conjunta entre el cuerpo técnico y el Comité de Selecciones Nacionales para afinar los detalles logísticos. De hecho, desde el pasado 12 de agosto se realizó una avanzada en San Salvador para revisar aspectos de hospedaje, alimentación, traslados y seguridad de cara al duelo del 10 de octubre.

El objetivo es claro: crear las condiciones ideales para que los jugadores convocados puedan enfocarse exclusivamente en lo deportivo.

La convocatoria oficial de Panamá para las jornadas 3 y 4 del grupo A está prevista para revelada el jueves 2 de octubre. Será entonces cuando se conozcan las piezas elegidas por Christiansen para afrontar dos partidos que marcarán el rumbo inmediato de la eliminatoria.