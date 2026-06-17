La hora cero: Panamá inicia su desafío mundialista ante Ghana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Roja debutará este miércoles en Toronto frente a una selección ghanesa golpeada por ausencias importantes.

La espera terminó. Ocho años después de su histórico estreno en Rusia 2018, la selección de fútbol de Panamá volverá a escuchar el himno nacional en una cita mundialista cuando enfrente este miércoles a Ghana en el Toronto Stadium, en su primer compromiso del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Será el momento que el país ha esperado desde que el equipo selló su clasificación de manera invicta en las eliminatorias de Concacaf. También será el inicio de una nueva oportunidad para cambiar la historia y sumar los primeros puntos mundialistas de una selección que, bajo el mando de Thomas Christiansen, ha elevado sus expectativas y ya no se conforma únicamente con participar.

PANAMÁ YA ESTÁ EN TORONTO



La Selección Nacional arribó esta tarde a la ciudad en donde hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente este miércoles a Ghana 🇬🇭.



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Del otro lado estará una selección ghanesa que llega golpeada por importantes ausencias, pero que mantiene el cartel de favorita gracias a la calidad de sus futbolistas y a la experiencia acumulada en anteriores participaciones mundialistas.

Los africanos no podrán contar por lesión con el talentoso mediocampista Mohamed Kudus, una de sus principales figuras ofensivas. A ello se suma la baja del veterano Thomas Partey, referente de la selección y pieza clave en el mediocampo durante los últimos años.

The Athletic reportó este martes que Partey habría proporcionado información incorrecta en una declaración presentada para obtener permiso de ingreso a Canadá el pasado 21 de mayo. Según el informe, hubo un segundo intento el 10 de junio que también fue rechazado, dejando fuera del torneo a uno de los futbolistas más experimentados del combinado africano.

Aun así, en Panamá nadie piensa que Ghana llegará debilitada.

“Tenemos mucho respeto a Ghana. Es una selección ya con experiencia en los Mundiales”, señaló Christiansen durante la conferencia de prensa oficial previa al encuentro.

El técnico hispano-danés recordó que los africanos cuentan con jugadores de primer nivel en las principales ligas europeas y advirtió que la ausencia de Partey no cambia la naturaleza del desafío.

“Nosotros ahí nos tenemos que crecer como un conjunto, como un equipo unido que quiere competir y hacer un buen partido”, expresó.

Mientras Ghana intenta reorganizarse, Panamá se aferra a la confianza construida durante una preparación de casi un mes. La concentración inició el pasado 24 de mayo y este miércoles alcanzará los 25 días de trabajo continuo entre Panamá, Río de Janeiro, St. Louis y New Tecumseth.

Para el capitán Aníbal Godoy, el mensaje dentro del grupo ha sido claro desde el primer día.

“Nuestra motivación grupal es ganar y pasar de ronda”, afirmó el mediocampista, quien disputará su segunda Copa del Mundo.

Godoy, máximo referente de la selección con 158 partidos internacionales, insistió en que la competitividad y el carácter serán fundamentales en un torneo donde cada detalle puede marcar diferencias.

“No se puede negociar la actitud. No se puede negociar el compromiso”, subrayó.

La ilusión panameña también se sentirá en las tribunas. Se espera que cerca de 20 mil aficionados apoyen al equipo nacional en un estadio con capacidad para 44 mil espectadores durante el torneo.

Día de medios en el Estadio de Toronto🏟️#MareaQueLate pic.twitter.com/No5EWmFrpK — FEPAFUT (@fepafut) June 16, 2026

Desde el fin de semana, miles de panameños han convertido distintos puntos de Toronto en una extensión de casa. Nathan Phillips Square se ha teñido de rojo, blanco y azul, mientras que este martes cientos de aficionados participaron en un multitudinario banderazo para enviar su respaldo a los jugadores antes del debut.

Noventa partidos para llegar aquí

Para Thomas Christiansen, el partido ante Ghana representa mucho más que un debut mundialista.

Desde que asumió el cargo en julio de 2020, el entrenador ha dirigido 89 encuentros al frente de la selección nacional. Durante ese recorrido condujo al equipo hasta una final de Copa Oro, una Liga de Naciones, una histórica clasificación a cuartos de final en la Copa América y una clasificación mundialista conseguida sin derrotas en 10 encuentros.

Ahora llega la prueba que siempre estuvo en el horizonte.

“No es uno de los objetivos. Es el objetivo”, dijo Christiansen al referirse a la presencia de Panamá en el Mundial.

“Ya que estamos aquí, no es solo participar, no es solo competir. Es también tener la posibilidad de hacer historia”.

Esa historia comienza este miércoles.

Cuando un periodista preguntó cuál sería el escenario ideal para el debut, Godoy respondió de inmediato: “1-0”.

La respuesta provocó sonrisas en la sala de prensa.

“Lo afirmo también”, añadió Christiansen.

El técnico llega al compromiso con un balance de 44 victorias, 21 empates y 24 derrotas al frente de Panamá, números que reflejan la transformación de una selección que ha aprendido a competir de tú a tú contra rivales de mayor tradición.

La situación de Carrasquilla

Una de las principales incógnitas de los últimos días giró alrededor de Adalberto Carrasquilla.

El mediocampista sufrió una lesión el pasado 24 de mayo durante la final del fútbol mexicano y desde entonces trabajó contrarreloj para llegar al Mundial.

Christiansen confirmó que el volante estará disponible, aunque no en plenitud física.

“Si la lista final la hemos cerrado en 26, significa que está bien. Por supuesto no está al 100%, va a estar en el banquillo y vamos a ver cómo se desarrolla el partido”, explicó.

Durante el último entrenamiento realizado en New Tecumseth, Carrasquilla trabajó de forma diferenciada. Realizó carreras cortas, ejercicios con bandas elásticas y sesiones con balón bajo la supervisión del cuerpo médico.

El encuentro de este miércoles marcará además el primer enfrentamiento entre Panamá y Ghana a nivel absoluto.

El único antecedente entre representativos de ambos países ocurrió en el Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda 2015, cuando los africanos se impusieron por marcador de 1-0. Aquella tarde estuvieron en cancha Fidel Escobar e Ismael Díaz, mientras que Carrasquilla permaneció entre los suplentes.

El partido será dirigido por el árbitro sueco Glenn Nyberg, acompañado por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Söderkvist como asistentes. El saudí Khalid Alturais ejercerá como cuarto árbitro.

Nyberg llega al Mundial tras dirigir encuentros de la Liga de Campeones de Europa, la Europa League y el Mundial de Clubes durante los últimos doce meses.