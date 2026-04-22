La hora de Fernando Mendoza en el NFL Draft 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El quarterback estadounidense de origen cubano Fernando Mendoza, ganador del campeonato universitario de fútbol americano con los Indiana Hoosiers, dará oficialmente este jueves su salto a la NFL cuando Las Vegas Raiders le seleccionarán con toda probabilidad con el número uno absoluto en el draft celebrado en Pittsburgh (Pensilvania).

Desde hace meses no hay duda alguna de que Mendoza, un fenómeno deportivo y económico en Estados Unidos, será el primero de los 257 jugadores que se harán con una plaza en las franquicias de la NFL con vistas a la nueva temporada pasando por el draft.

Como es habitual, el evento se celebrará durante tres días, de jueves a sábado, y este año tendrá lugar en los aledaños del Acrisure Stadium, en Pittsburgh.

Después de los Raiders, dueños de la primera elección, les tocará a los New York Jets elegir con el número dos y a los Arizona Cardinals, con el tres.

Nacido en Boston y criado en Miami, Fernando Mendoza vivió una temporada estelar en la que se convirtió en el primer cubano-americano en ganar el Trofeo Heisman y lideró a los Indiana Hoosiers al título nacional.

En su única temporada en Indiana, Mendoza lanzó para 3.535 yardas y lideró el campeonato con 41 pases de ‘touchdown’. Todo ello, con sólo seis interceptaciones.

Además del Heisman, Mendoza se llevó el premio Maxwell y el Walter Camp, los dos galardones que reconocen al mejor jugador del fútbol americano universitario en la temporada.

Mendoza es hijo de Fernando Mendoza Sr. y Alejandra Mendoza, miembros de la diáspora cubana en el sur de Florida, que le inculcaron la “ética de trabajo cubana”, en palabras del jugador.

Sin embargo, fueron sus cuatro abuelos quienes emigraron directamente de Cuba en 1959 y los que le sirven, según Mendoza, como mayor fuente de inspiración.

Mendoza no será el único jugador de raíces latinas en dar el salto a la NFL este jueves.

KC Concepción, receptor abierto de Texas A&M, tiene origen puertorriqueño y llega al draft tras una temporada en la que recibió 61 pases para 919 yardas y nueve ‘touchdowns’.

Taurean York, ‘linebacker’ de origen mexicano y compañero de Concepción en Texas A&M, también apunta a ser elegido en el draft, al igual que Jacob Rodriguez, también de raíces mexicanas y ‘linebacker’ de Texas Tech.

El ala cerrada de Arkansas Josh Cuevas, de herencia mexicana, el ‘QB’ de Vanderbilt Diego Pavia, con raíces españolas y mexicanas, y el liniero ofensivo de Kansas Enrique Cruz Jr., de origen puertorriqueño, integran la lista de talentos latinos que apuntar a ser protagonistas en Pittsburgh.