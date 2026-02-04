La huella latina en el Súper Bowl LX: Jaylinn Hawkins y cinco jugadores a seguir

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

No es solo Bad Bunny: el Super Bowl LX tendrá un sabor especial para los fanáticos latinos gracias a seis jugadores con sangre o herencia latina que estarán en el gran juego. Enfrentándose el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, Seahawks y Patriots llevarán al campo defensores agresivos, atacantes versátiles y un pateador que ha marcado la temporada.

Desde raíces mexicanas, cubanas y puertorriqueñas en Seattle hasta panameñas, venezolanas y colombianas en Nueva Inglaterra, estos atletas han forjado trayectorias únicas en la NFL.

Jaylinn Hawkins, de 28 años, ha recorrido un largo camino desde sus días en la universidad con los California Golden Bears. Tras ser seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL por los Atlanta Falcons en 2020, el safety con sangre panameña se destacó rápidamente en la defensa, mostrando su capacidad para leer las jugadas y realizar intercepciones clave. Después de una exitosa etapa con los Falcons, en 2023 se unió a los Los Angeles Chargers antes de fichar por los New England Patriots en 2024.

Su estilo de juego agresivo y su visión de campo lo han convertido en un pilar de la defensa de los Patriots, equipo con el que ahora busca brillar en el Super Bowl.

Andy Borregales, de 23 años, es uno de los jóvenes más prometedores en su posición. Nacido en Caracas, Venezuela, comenzó su carrera universitaria en la Universidad de Miami. Borregales se destacó por su precisión y consistencia en los puntos críticos, y su habilidad para ejecutar goles de campo desde larga distancia le permitió ser seleccionado por los New England Patriots para la temporada 2025.

Ahora, con su primera oportunidad en el Super Bowl, Borregales tiene la chance de demostrar por qué es considerado uno de los pateadores más prometedores de la liga.

Christian González, de 23 años, en su posición de cornerback, es uno de los defensores más destacados de los Patriots, y a pesar de su corta edad, ya se ha ganado el respeto de sus compañeros y entrenadores.

Nacido en Texas y con ascendencia colombiana, González jugó para la Universidad de Colorado antes de transferirse a Oregon, donde continuó brillando con su impresionante habilidad para bloquear pases y cubrir receptores rivales. Seleccionado por los Patriots en el draft de 2023, Christian ha sido una pieza clave en la secundaria del equipo.

Su capacidad para anticipar jugadas y su velocidad lo han convertido en un jugador fundamental en el camino hacia el Super Bowl.

Julian Love, de 27 años de edad, es uno de los safety de los Seattle Seahawks y figura clave en la secundaria del campeón de la Conferencia Nacional. Nacido en Westchester, Illinois, en 1998, Love tiene raíces mexicanas y cubanas por parte de su madre y ha destacado por su liderazgo y rendimiento defensivo a lo largo de la temporada.

Seleccionado en el Draft 2019 por los New York Giants, se unió a Seattle en 2023 y suma más de 500 tacleadas y 13 intercepciones en su carrera NFL.

Elijah Arroyo es uno de los tight end de los Seahawks, nacido en Orlando hace 22 años y de ascendencia mexicana, que llega al Super Bowl LX tras una temporada de novato prometedora. Tras pasar parte de su infancia en Cancún, México, se consolidó como jugador en la Universidad de Miami, donde acumuló 590 yardas y siete touchdowns en su última campaña colegial, lo que lo llevó a ser elegido en la segunda ronda del Draft 2025.

En su año de novato con Seattle participó en 13 partidos, sumando 15 recepciones para 179 yardas y un touchdown, aportando profundidad ofensiva en su primera temporada profesional.

Federico Maranges, de 24 años de edad, es el center de los Seattle Seahawks. Nacido en Dorado, Puerto Rico, en 2001, jugó fútbol americano universitario con los Owls de Florida Atlantic, donde fue dos veces capitán y titular en 21 juegos como center.

Aunque no fue seleccionado en el Draft 2025, firmó con Seattle como agente libre y se integró a la organización, contribuyendo al grupo ofensivo desde la práctica y el plantel extendido.