La humildad del argentino Pulcini ahora comparte con Jordan Spieth y Justin Thomas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El argentino afronta su primera participación en Augusta National tras ganar el Latin America Amateur Championship en Lima, Perú.

El argentino Mateo Pulcini comienza a escribir uno de los capítulos más relevantes de su carrera al presentarse esta semana en el Masters 2026, apenas tres meses después de conquistar el Latin America Amateur Championship (LAAC) en Lima, Perú, un triunfo que le abrió las puertas de los escenarios más importantes del golf mundial.

Aquella tarde soleada del pasado 18 de enero, en el Lima Golf Club, Pulcini firmó una ronda final de 68 golpes (-2) y se impuso en un dramático desempate al venezolano Virgilio Paz.

Se metió a la gente al público en el Lima Golf Club con su arenga en el hoyo 18 y cuando habló con los medios que cubrieron el evento se percibió un alta dosis de humildad.

Al día siguiente, en la fila del control de migración en el Aeropuerto Jorge Chávez mencionó a este medio la organización del evento le enviaría el trofeo a casa tiempo después y su gente lo esperaba para celebrar el logro obtenido.

Pulcini, oriundo de Córdoba, no solo aseguró el título más importante del golf amateur latinoamericano, sino también invitaciones al Masters, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico. A sus 25 años, se convirtió en el campeón de mayor edad en la historia del torneo desde su creación en 2015.

La forma de jugar descomplicada y segura que mostró en Lima es el que ahora intenta trasladar a Augusta National, donde vive por primera vez la experiencia del Masters. En la previa del torneo, el argentino no ocultó su asombro por el entorno y la magnitud del evento.

“Me siento como una superestrella aquí, básicamente”, confesó Pulcini al describir su llegada al campo más emblemático del golf.

“Estoy entre Jordan Spieth y Justin Thomas en el vestuario; ellos eran mis ídolos de la infancia”, confesó.

Mateo Pulcini realiza un golpe desde un búnker en el cuarto hoyo durante la ronda de práctica final para el Torneo Masters 2026 en el Augusta National Golf Club en Augusta, Georgia. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Y lejos de mostrarse abrumado, Pulcini insiste en mantener la misma filosofía que lo llevó al título en Perú: competir con soltura y sin perder el disfrute del juego.

“Cuando es momento de jugar, no me importa nada más: voy a divertirme”, afirmó.

Su presencia en Augusta también tiene un significado que trasciende lo personal. El propio jugador reconoce el efecto que su victoria en el LAAC ha generado en su entorno más cercano, especialmente en su club de origen en Argentina.

“Ahora los chicos de mi club pueden ver que pueden lograr muchas cosas desde donde están”, destacó, subrayando el valor aspiracional que tiene el torneo para los golfistas de la región.

Mateo Pulcini realiza el golpe de salida en el cuarto hoyo durante la ronda de práctica final para el Torneo Masters 2026 en el Augusta National Golf Club en Augusta, Georgia. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Pulcini, que jugó a nivel universitario en Oklahoma Christian y la Universidad de Arkansas, es el tercer argentino en ganar el Latin America Amateur Championship.

Su tee time para la ronda 1, a disputarse este jueves, será a las 10:27 de la mañana (hora de Panamá).